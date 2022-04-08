米其林星級侯布雄2022母親節限定蛋糕 早鳥95折起

米其林星級侯布雄法式茶點沙龍（SALON DE THE de Joël Robuchon），以精緻美味的法式糕點廣受好評，為歡慶一年一度母親節，感恩全天下辛勞的媽媽們，今年侯布雄法式茶點沙龍打造出三款優雅美味的2022母親節限定蛋糕，即日起至5月1日前開放預購，預訂即享有1個蛋糕95折，2個蛋糕9折優惠。

三款2022母親節限定蛋糕分別為傾心（Le Coeur au Chocolat Blanc）、馨憶（Le Thé Oolong）及巴黎巴斯特泡芙（Paris-Brest），擁有精緻華美的造型及香濃綿密的口感，不論任何口味皆讓人傾心不已，每一款蛋糕將滿載對媽媽的愛與感恩，讓這份真情從口中化為深深感動，充滿幸福滋味。

傾心蛋糕以巧克力蛋糕為主體，搭配多重口味的水果慕斯，有濃郁的覆盆子櫻桃巧克力慕斯、清爽酸甜的草莓慕斯及帶有萊姆酒風味的香蕉奶餡，紅色愛心造型點綴上花瓣，象徵對母親真摯的愛。

馨憶蛋糕採入口即化的慕斯，散著淡雅的烏龍茶清香，結合微酸葡萄柚奶醬與苦甜巧克力，清爽不膩的滋味，長輩也喜歡。

巴黎巴斯特泡芙的圓形泡芙，外殼撒滿杏仁角，內餡填入濃郁滑順的堅果奶霜及黑醋栗香堤，一口咬下滿嘴的酥脆與綿密，再搭配杯香醇咖啡，是為人生最大享受。