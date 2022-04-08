顏值、美味雙擔當！金色三麥「紅葡萄啤酒」季節限定

不同的酒款都有不同品嚐樂趣，同樣以葡萄為原料，但可以是葡萄酒也可以變身為香檳。金色三麥推出新款「紅葡萄啤酒」，少去單寧的苦澀、卻多了啤酒的氣泡與順飲，堪稱風味與顏值的「品味雙擔當」。

這只由台灣在地精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」推出的「紅葡萄啤酒」，採用常用作甜點製造的「巨峰」原生種「Concord」與低溫發酵製程，入口時有葡萄的風味、但沒有葡萄酒的丹寧澀感，酒精濃度5.5％，也讓一般人都能相對輕鬆飲，並帶有浪漫的粉紅酒般酒色，尾韻則讓人聯想到輕快的葡萄軟糖。

即日起，SUNMAI金色三麥「紅葡萄啤酒」將在全台7-ELEVEN、全聯福利中心、家樂福、大潤發、Jasons、city’super、微風超市、皆有販售，每瓶售價125元，由於採季節限定生產，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康