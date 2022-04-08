台灣銷日鳳梨再傳味酸品質不穩 農委會：會慢慢減少

從今天(4月8日)起，農委會通令貿易商，若外銷鳳梨在日本通路零售價格每公斤低於300日圓(含稅)者，本年將不予核發海外拓銷獎勵金，並將視情節輕重，停止補助1至2年，以價護台灣鳳梨在日本的品質。

而從4月開始，台灣外銷日本的鳳梨數量銳減，貿易商憂心與品質不穩、黑心(褐色)、味酸等品質不穩定有關；日本上架的台灣鳳梨品質不佳，農委會為此召開會議，表示是因為受到氣候影響，原本預期清明後鳳梨大量產，貨源仍有限所引起，品質不穩定狀況，會慢慢減少。

本刊接獲許多由日本回傳的超市架上台灣鳳梨的照片，原本應該每個在400至500日幣左右的台灣鳳梨，現在已降到300日圓上下，除了低價競爭外，更令人憂心的是黑心、果腐、味酸等狀況頻繁。

南部某貿易商表示，確實有聽到有這樣的反應，除了蟲害薰蒸外，還包括未到過酸，過青採收，今年還未到鳳梨盛產期時，就已經賣了大量鳳梨到日本，希望僅是部分業者的狀況，能進入日本市場不容易，應該更愛惜羽毛，不要造成劣幣逐良幣。

住日本超過20年的台灣僑胞橫田太太，接受本刊越洋訪問時表示，她住在東京都23區內，台灣鳳梨每年都在買，最早的記憶是2012年，一直都是498至198日幣左右的價格，很甜超好吃；但最近這兩年買到的，不是黑心就是超酸，「以前品質沒這麼差的」；因為滯銷，店家只好切開來賣，是否黑心一覽無疑。

橫田太太表示，這兩年在日本，不乏有人宣傳這是台灣「蜜鳳梨」，但她不解「若結蜜為何這麼酸？」去年很多僑胞朋友都訂購整箱，準備送日本朋友，結果風味不佳又黑心，今年就沒聽到有認識的人大量訂購了，但今年日本市場的台灣鳳梨是真的很多，各大超商，乃至小型青果店都有在賣。

橫田太太說，她在日本吃台灣鳳梨吃了十多年台灣鳳梨了，為什麼以前都品質沒問題？擔心品質不夠好，造成滯銷後，以後超市就不進了；以後就算有品質好的，恐怕也很難再進來。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，對業者召開鳳梨會議，主要是強調鳳梨用藥安全，今年台灣鳳梨到日本被薰蒸比例高原因很多，與田間管理未落實有關，另外集貨場有效隔離防治也應該清潔確實、細膩。

至於日本也出現台灣鳳梨黑心問題，姚志旺說，黑心鳳梨不敢說沒有，但會慢慢減少，原本預期清明節過後，鳳梨產量會進入盛產期，但因為氣候影響，目前外銷量還是有些缺乏，鳳梨貨源供不應求，因此部分農民會青採，因此農糧署規定鳳梨糖度達14度才可採收，才能杜絕味酸、風味不佳問題。