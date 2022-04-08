6大功能亮點一次看 睿米X300無線吸拖吸塵器一鍵自動清
消費者對居家清潔的要求越來越高，吸塵器不只要無線、多功能，現在連拖地也要一台搞定才夠厲害。Roidmi睿米科技推出的X300無線吸拖吸塵器正式在台亮相，簡約外型融合6大實用功能，為消費者帶來更輕鬆的清潔體驗。
吸塵器最重要的就是吸力了，睿米X300無線吸拖吸塵器擁有高達27,000pa超強吸力，可3段式手動調整，也能透過智能感應科技自動辨識地板材質調整吸力，滿足所有地面材質的清潔需求。續航力方面，睿米X300無線吸拖吸塵器採用4000mAh可拆式大容量鋰電池，充飽最長可持續運轉90分鐘。獨特V型刷毛結構可防纏繞，清潔床底和沙發縫隙等黑暗區域時，地板頭還會自動打開LED燈讓灰塵無所遁形。而透過HEPA13濾網的8重過濾，更可防止污染物回到空氣中。
除了可連接App隨時查看主機功率、清潔時間、灰塵已滿和過濾器更換提醒之外，睿米X300無線吸拖吸塵器更提供自清潔拖地組件，吸塵、拖地2種模式一秒切換，開啟清洗模式，一個按鍵機器即可自動清潔拖布並瀝乾，完全不沾手。
睿米X300無線吸拖吸塵器即日起於「嘖嘖」開放限時超早鳥預購，吸塵器單機原價19,900元，預售價16,800元；含拖地組全配原價24,800元，預售價19,980元，參與預購還享有主機2年保固，馬達5年的保固服務。
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