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新版本！南投酒廠玉尊麥芽威士忌以全新風貌上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
玉尊麥芽威士忌，建議售價720元。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉尊麥芽威士忌，建議售價720元。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣菸酒公司南投酒廠出品的玉尊麥芽威士忌，即日起推出全新版本，優雅的瓶身與時尚的酒標設計，結合台灣傳統韻味的花窗底紋和客家藍，更以英文品名「Jade Supremacy」作為新酒標的主要設計風貌，代表著新時代與國際化的共通語言。

玉尊麥芽威士忌由南投酒廠調酒師精心調配，以南投酒廠單一麥芽威士忌為基酒，與進口蘇格蘭麥芽威士忌調和而成，並於2022年1月酒訊雜誌舉辦的「TW.WA （Taiwan Whisky Awards）威士忌大賞」，在眾多國內外品牌環伺中，勇奪調和麥芽威士忌組銀牌榮耀，實屬台灣人鍾愛的風味。

將台灣熱情豐富的元素融合蘇格蘭傳統威士忌中，玉尊麥芽威士忌醞釀出豐盈且穩重溫和的酒體，細膩的水果香氣與乾果味，交映雅緻的橡木桶芬香，口味純淨輕潤，滑順而不嗆辣，值得再三品味。

玉尊麥芽威士忌建議售價720元，自即日起於台酒公司各酒廠展售中心、直營便利商店均有販售，另各大酒專通路陸續上架中。

南投 蘇格蘭

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