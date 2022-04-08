2022 WW表展／萬寶龍釋第二波新品 逆轉機芯顛倒帥！

雖然2022年首個實體精品展會鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）表展甫於日內瓦落幕，其中參展的萬寶龍（Montblanc）則在近日持續發表新品，帶來無指針形式的GMT雙時區腕表與翻轉機芯的1858系列Unveiled Secret限量表，揭露第二波年度創意亮點。

從1858系列GMT腕表的表圈、小時時標、日期窗外框、指針與表殼不難發現：新款的GMT變得更為厚實，有別過往的斯文書卷氣息，蛻變得更為陽剛、運動感。紅色方塊搭配24小時制的第二地時間外圈，所以搭配數字大於或小於12、將可直接分辨第二地時間是白晝或黑夜，同時完整與半形的方塊個別顯示整點或半點，讓時間的辨識更為精確、便利。

想要參照不同世界的時區？封閉式後底蓋則有一幅世界時區地圖，方便比對。42毫米的精鋼表殼搭配黑色或藍色面盤與同色系表圈，並有精鋼鍊帶或與面盤同色的橡膠表帶不同組合，橡膠帶11萬2,400元、精鋼鍊帶則為11萬9,300元。

另一款1858系列Unveiled Secret限量表則翻轉思維，MB M16.26手上鍊機芯、實情是將MB M16.29手上鍊機芯由背面翻轉為正面。由於過往為了欣賞機芯，複雜表款多會設計透明底蓋以展現各種承繼傳統的手工精湛修飾。而MB M16.26機芯則將MB M16.29機芯翻轉，等於要將時間「逆行」，直接讓人在正面欣賞機芯佈局，也為了使指針逆向運行，機芯額外添增了21個零件機芯夾板並使用鍍銠德國銀日內瓦波紋表橋，雙面都具珍珠紋路修飾、手工倒角打磨。