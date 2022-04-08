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富岡洗衣店洗衣粉 讓Baby安心使用的天然親膚配方！

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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來自日本北海道的富岡洗衣店TOMIOKA CLEANING，以可愛的牛奶罐造型擄獲北海到當地人的心，成為最受北海道當地人喜愛的洗衣雜貨品牌

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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以衣物友好及友善地球而受到大家喜愛TOMIOKA CLEANING洗衣粉含界面活性劑0.5%以下，洗滌時產生的泡沫少，清水洗淨只需一次就到位！添加益生球菌，對衣服有加上一層保護膜的效果，讓洗完的衣服有不易再弄髒的效果，連黃化的襯衫也可以愈洗愈白。經過一次次將殘留物洗去，甚至還給衣物纖維原有的柔軟，不需要額外使用柔軟精﹝若和柔軟精一起使用時只需平時用量的一半﹞。平時洗衣時，TOMIOKA CLEANING洗衣粉有順便讓洗衣槽變乾淨漂亮的效果！省去了清潔洗衣槽的煩惱。

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TOMIOKA CLEANING牛奶罐洗衣粉，全系列共三款，ORIGINAL原創無添加、PLUS強效淨白、FLOWER天然薰衣草花香。富岡洗衣店TOMIOKA CLEANING全品牌88折，詳情請見活動頁

北海道 品牌

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