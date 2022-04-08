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桑椹節明登場！義竹鄉桑椹村「桑椹銀行」卻疑遭仿冒

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書

嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，義竹果樹產銷班第一班班長柯宗志說，豐產品質佳，本周進入盛產期；鄉公所明天上午9點在溪洲村鳳山宮前廣場，舉辦桑椹節，歡迎民眾參加。

「今年桑椹品質一級棒，夕陽下桑椹，就像寶石一樣閃閃發亮！」柯宗志說，桑椹4月初採到4月底，一粒粒又紅又飽滿的果實，雇用農村老婦人組成的「千歲團」賣力採收中，供貨量充足，價格平穩。

柯宗志多年努力行銷，打響義竹桑椹品牌，近來發現申請商標註冊的「桑椹銀行」遭人仿冒，在北部市場、網路販售，柯宗志說，近期收到很多老客人通知，有不肖業者在網路、傳統市場等地，冒用桑椹銀行名義兜售來路不明商品，他已通知轄區分局，並對冒名者保留法律追訴權，「請大家認明桑椹銀行「粉絲團、官方網站及產銷班地址，才是我們生產的優質桑椹產品」

柯宗志說，除桑椹果實，還有多種加工果品，嘗鮮吃桑椹正是時候；建築業出身的柯宗志13年前返鄉成立「桑椹銀行」，讓消費者產季下訂單，「銀行」負責儲存，客戶可分次兌領，如此一來，顧客不用擔心買太多吃不完，天天都能吃到健康又新鮮桑椹。

義竹鄉公所明天上午在溪洲村鳳山宮前廣場，舉辦桑椹節，有精彩表演節目、美食品嘗、好農市集、桑椹鮮採體驗及製作參觀等，活動詳情在「義竹鄉公所」FB粉絲專頁。

嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，今年春雨足，豐產品質佳，明天桑椹節，歡迎民眾參加。圖／取自桑椹銀行臉書

仿冒 傳統市場 嘉義

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