蔡詩芸爆王陽明「比較常裸體」 Loro Piana x 藤原浩系列上市 現場加碼「寵妻生日禮」

Loro Piana x 藤原浩再度於2022春夏推出第二彈聯名系列， 結合義式時尚的精緻材質和街頭風，呈時髦風格，藤原浩也以設計師、音樂家的雙重身分，透過細節表現獨有創作，王陽明、蔡詩芸夫妻聯袂出席上市發表會，蔡詩芸身穿藝術家Ulala Imaii設計的駱馬圖案經典棉質T恤，更有三方聯名的意味，她表示自己「夫唱婦隨」，依照王陽明的穿搭挑了亮色系列，「這件T恤材質輕盈，適合台灣的夏天，舒服得好像裸體在走。」 王陽明穿亞麻雙口袋夾克69,000元、波浪紋棉質圓領上衣16,100元、Logo直筒西裝褲16,500元，搭配圓點緄邊絲巾6,200元；蔡詩芸演繹羊駝印花圓領上衣16,500元、Logo直筒西裝褲16,500元，搭配圓點緄邊絲巾6,200元。圖／Loro Piana提供

她也爆料王陽明在家比較常裸體，「但他因為身上有刺青，裸體也像穿了衣服，我爸第一次看到他裸上身燙衣服，還跟我說他也想要買一件同款上衣。」活動當天適逢蔡詩芸剛過生日，她提到喜愛Loro Piana x 藤原浩的深海軍藍風衣，王陽明也發揮愛妻精神，大方表示現場加碼生日禮物。本季的聯名單品，仍以中性風、機能性、舒適、精緻、剪裁俐落的服飾和配件為主，圖樣部分以優雅簡約的布列塔尼條紋為主，運用源自Loro Piana經典夏季真絲紡棉布料。棉質平紋針織連帽上衣正面，裝飾了藤原浩手寫的「塗鴉化」Loro Piana字樣，最特別的托特包款則源於藤原浩的音樂人身份，設計為方形空間，是可收納黑膠唱片的Stripe Tote Bag。