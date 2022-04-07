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蔡詩芸爆王陽明「比較常裸體」 Loro Piana x 藤原浩系列上市 現場加碼「寵妻生日禮」
Loro Piana x 藤原浩再度於2022春夏推出第二彈聯名系列， 結合義式時尚的精緻材質和街頭風，呈時髦風格，藤原浩也以設計師、音樂家的雙重身分，透過細節表現獨有創作，王陽明、蔡詩芸夫妻聯袂出席上市發表會，蔡詩芸身穿藝術家Ulala Imaii設計的駱馬圖案經典棉質T恤，更有三方聯名的意味，她表示自己「夫唱婦隨」，依照王陽明的穿搭挑了亮色系列，「這件T恤材質輕盈，適合台灣的夏天，舒服得好像裸體在走。」
她也爆料王陽明在家比較常裸體，「但他因為身上有刺青，裸體也像穿了衣服，我爸第一次看到他裸上身燙衣服，還跟我說他也想要買一件同款上衣。」活動當天適逢蔡詩芸剛過生日，她提到喜愛Loro Piana x 藤原浩的深海軍藍風衣，王陽明也發揮愛妻精神，大方表示現場加碼生日禮物。本季的聯名單品，仍以中性風、機能性、舒適、精緻、剪裁俐落的服飾和配件為主，圖樣部分以優雅簡約的布列塔尼條紋為主，運用源自Loro Piana經典夏季真絲紡棉布料。棉質平紋針織連帽上衣正面，裝飾了藤原浩手寫的「塗鴉化」Loro Piana字樣，最特別的托特包款則源於藤原浩的音樂人身份，設計為方形空間，是可收納黑膠唱片的Stripe Tote Bag。
而藝術家Ulala Imai設計的駱馬圖案，除了表現在蔡詩芸身上的T恤，也出現在喀什米爾紡真絲大圓點carré披肩，她相中的寬大風衣延伸自品牌經典Traveller Jacket，帽兜可摺疊收納進衣領，防風、防水，輕薄透氣且保暖，散發剪裁俐落的極簡主義風格，也是藤原浩的標誌特色。
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