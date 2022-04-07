搶攻母親節商機 新天地將養顏養生概念食材入菜

搶攻母親節商機，享譽全台的宴會專家新天地餐飲集團(8940)，今年特別在母親節盛宴中選用多種滋補養顏的珍貴食材，如花膠、何首烏、桃膠及銀耳，希望讓媽媽在品嚐佳餚之餘，也能補充滿滿的膠原蛋白與鐵質，常保烏黑秀髮與好氣色好膚質。

一年一度的母親節又快到了，為了體貼辛苦一年的媽媽，母親節這一天通常選擇不開伙到餐廳聚餐，根據國內線上餐廳訂位服務業者統計，九成以上國人最愛以「聚餐」方式慶祝母親節，其次才是「送禮」和「國內旅遊」；顯見餐廳聚餐是慶祝母親節最重要的一環，無怪乎母親節餐廳訂位比除夕圍爐還要夯。

今年母親節落在5月8日，較往年提前許多，由於都在週末，因此每年母親節當週六日訂席早被搶訂一空，多數人訂不到當週，或想避開爆滿人潮及限時用餐壓力，會選擇提前慶祝。

因此，母親節前一週連同平日晚餐時段也是訂位大熱門，目前詢問母親節檔期訂位電話湧現，預計4月下旬就將進入母親節聚餐高峰，餐飲業者無不全力備戰，迎接春節之外的節慶營收第二大檔期。

新天地餐飲集團行銷副總林國威指出，母親節大餐除了以豐盛佳餚感謝媽媽一年來的辛勞，還希望透過養顏養生食材，讓媽媽永保青春美麗。

今年新天地各推出6人及10人份的「寵愛媽媽 美麗饗宴」套餐，其中就有多道具備養顏美容概念的料理，如「花膠長參燴花菇」的花膠及海參都是高蛋白低脂肪，富含大量膠原蛋白。

「何首烏菌菇燉雞湯」的何首烏，含多種重要微量元素，含鐵量高於當歸、枸杞，並能抗氧化及延緩衰老，宋朝《開寶本草》更稱何首烏具有「益血氣，黑髭髮、悅顏色，延年不老」效果。

「桃膠銀耳蓮子湯」中的桃膠及銀耳，富含植物性膠質，據傳，桃膠曾是當年慈禧太后欽點御用養顏補品，是一道清爽可口的養顏甜品。

此外，慶祝母親節當然少不了蛋糕，新天地為顧客貼心設想，只要在4月30日前預訂任一價位母親節套餐，即贈母親節蛋糕一份。

林國威表示，今年是疫情影響下第三個母親節，雖然國內疫情在3月下旬有死灰復燃跡象，但在國人防疫配合度高與三劑疫苗接種率日益普及下，面對今年疫情，餐飲業者已經能夠從容應對。

除了進入餐廳前需落實實聯制、量體溫以及酒精消毒外，還加大桌與桌之間的距離，此外還提供多間10人至50人的包廂，讓不同人數的家族成員可以放心用餐。

而在做好館內用餐防疫措施之外，餐飲業者也把戰線延伸到外帶市場，如果消費者顧慮疫情而更改為外帶，新天地也提供全套菜色外帶服務，讓全家人在家享用主廚精心料理的饗宴，也能減緩疫情對母親節檔期業績衝擊。