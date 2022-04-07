隋棠破億精品上身挺伯爵 高級珠寶借鏡「天燈」當靈感

人們是向陽、熱愛光線的動物，只要有光線的所在，總是希望、勇氣或喜悅的所在。瑞士鐘表與珠寶品牌伯爵（PIAGET）今晚發表品牌全新《Extraordinary Lights》（非凡之光）頂級珠寶與腕表，全數作品超過120件、總值破15億，包含伯爵風格大使范少勳、金鐘視帝姚淳耀、吳姍儒、隋棠與江宏傑都出席了今晚在丁丁藝術空間舉辦的發表活動，同時長期以光線為靈感的伯爵，更首次將對光線的詩意描繪從白晝投向黑夜，閃耀而魔幻。

曾在大喜之日配戴上全套伯爵高級珠寶的吳姍儒，今晚則是她婚後的首次伯爵活動。她表示自己平常也很配戴PIAGET的彩鑽，並讚美最愛手上主石5克拉的Treasures系列高級珠寶鑽石戒指，通透漂亮、不會有過度豔麗的感覺。一身祖母綠珠寶的隋棠，則自陳自己是很愛綠色的人，「綠色，會讓我直接聯想到大自然，平靜、平和、舒服的感覺，我不敢說我帶給別人這樣的印象，但我希望自己可以成為這樣的人。」隋棠今晚配戴的四件作品更有三件破千萬，其中最高單價為Sunlight Journey系列高級珠寶祖母綠鑽石項鍊，訂價7,100萬元，四件單品總價更大破1億3,000萬，堪稱移動的頂級豪宅。

擔任伯爵「風格大使」的范少勳則提到，手上的Altiplano砂金石飛行陀飛輪鑽表巧妙演繹了星光點點，讓他非常喜歡，也由於他常為伯爵拍攝較前衛的風格造型，范少勳也自陳讓他在生活中更為大膽嘗試，例如曾穿戴過最大膽的單品是粉紅色、縫有珍珠的大學T恤，並對於顏色、流蘇、中性風格的接受度也相對提高，而他身上的伯爵藍色西裝短外套更經改裝，帶來宛如鬥牛士的收腰設計，是正裝中的另類亮點；金鐘視帝姚淳耀則發現了一件意外巧合：去年參加金鐘獎時、他也戴上與今晚同系列的Possession18K白金鑽石長項鍊，手上的Possession戒指也讓他在當時典禮進行中不斷轉動，成為另類「紓壓」小物。

而江宏傑表示，全身的單品中他特別喜歡Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石戒指，因為可轉動的設計一如他的人生，從小在新竹、到臺南受訓、一個人到國外比賽、現在踏進演藝圈，一直轉動的狀態，也讓他持續邁向更好的人生。

回看本次伯爵發表的《Extraordinary Lights》（非凡之光）系列，不僅將光線的靈感場景由日照轉換為夜間、極光，並分成慶典之光（Festive Lights）、奇幻光影（Magical Lights）與永恆光境（Infinite Lights）三個子系列，其中慶典之光以全世界常見的「天燈」為靈感，而奇幻光影、永恆光境，則是人們將期冀投向天際後，大自然報以絕景的夢幻回應。

最閃單品首推Extraordinary Lights系列碧璽頂級珠寶鑽石項鍊，以礦石水晶結合31.28克拉綠色碧璽的主石，甚至暗藏發光機關，展現天燈往天空飄浮的光線投射感，訂價約1,150萬；另一款Extraordinary Light紅寶石頂級珠寶腕錶，則描繪了光線緩緩上升，在天空中隨機漂浮的軌跡，9顆梨形切割莫桑比克紅寶石中，並有5顆具有證書，別具收藏價值，訂價約1,860萬元。Extraordinary Light祖母綠頂級珠寶項鍊則嘗試還原極光的夢幻美景，藉由不規則的鑽石與祖母綠鑲嵌，捕捉光線、光影、光暈在空氣中的流動與多方向性。