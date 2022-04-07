信義區高空餐廳SEA TO SKY 新任行政主廚帶來新菜單
S&W Taipei集團旗下高空海鮮餐廳SEA TO SKY——Seafood & Bar，今年第二季再添生力軍，迎來新任行政主廚羅偉洲（William Lo）。羅偉洲以「海洋航行」為題，打造SEA TO SKY全新菜單，以底蘊深厚的法式料理技法，重新演繹多國料理特色，在高空美景下開啟全新美味旅程。
羅偉洲曾任台北君悅酒店行政副主廚，期間替寶艾西餐廳於2018年至2021年，連續4年拿下「台北米其林指南餐盤推薦」。羅偉洲以歐陸及法式料理技法見長，擅長結合各式創意菜色，兼具美味及美感。
全新系列菜單以「海洋航行」為題，即日起開始供應，運用鮮嫩美味的多國海鮮，帶領消費者透過海洋珍饈，展開一場豐富的味蕾旅程。「海洋航行」提供4大類型菜單供選擇，包含午間套餐980元起、晚間套餐2280元起、單點菜單、下午茶、酒吧輕食。
羅偉洲運用最擅長的法式手法，為前菜及主菜加入法式經典元素及日式細膩風格，善於運用大量海鮮做變化。全新前菜推出酸甜清爽開胃的「新鮮鰤魚薄片、山椒柑橘醬料」、口感肥美飽滿的「奢華迷你日本馬糞海膽鴨肝丼」海膽與鴨肝肥嫩豐盈；帶有海鮮鮮美香氣的「青檸風味生蝦塔塔」、「西西里風季節生魚片」、法式經典「炙煎鴨肝、燴洋蔥、鹹蛋香甜脆片」。
在主餐方面，羅偉洲以「航行」為設計主軸，融合多國料理風貌與手法，就像一趟饒富趣味的旅程，帶大家感受各國美食特色。有源自北美傳統印地安烤法，鮮美可口的「杉木燻烤全魚」；充滿東南亞風情，將「叻沙Laksa」特殊風味結合法式手法與台灣食材的「南洋風味法式煎海鱸菲力」；還有西班牙「霸王紅蝦烤飯」、美式豪邁「火烤海鮮盤及經典綜合海陸」…等。更有40盎司大份量、極致奢華的「金箔美國和牛戰斧牛排40盎司」，另推出「日本炭香A5等級和牛」，選用軟嫩豐腴的熊本和牛，並以蘋果木燻製的特有香氣，貫穿和牛肉質的豐盈油脂口感。
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