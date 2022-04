信義區高空餐廳SEA TO SKY 新任行政主廚帶來新菜單

S&W Taipei集團旗下高空海鮮餐廳SEA TO SKY——Seafood & Bar,今年第二季再添生力軍,迎來新任行政主廚羅偉洲(William Lo)。羅偉洲以「海洋航行」為題,打造SEA TO SKY全新菜單,以底蘊深厚的法式料理技法,重新演繹多國料理特色,在高空美景下開啟全新美味旅程。

羅偉洲曾任台北君悅酒店行政副主廚,期間替寶艾西餐廳於2018年至2021年,連續4年拿下「台北米其林指南餐盤推薦」。羅偉洲以歐陸及法式料理技法見長,擅長結合各式創意菜色,兼具美味及美感。

全新系列菜單以「海洋航行」為題,即日起開始供應,運用鮮嫩美味的多國海鮮,帶領消費者透過海洋珍饈,展開一場豐富的味蕾旅程。「海洋航行」提供4大類型菜單供選擇,包含午間套餐980元起、晚間套餐2280元起、單點菜單、下午茶、酒吧輕食。

羅偉洲運用最擅長的法式手法,為前菜及主菜加入法式經典元素及日式細膩風格,善於運用大量海鮮做變化。全新前菜推出酸甜清爽開胃的「新鮮鰤魚薄片、山椒柑橘醬料」、口感肥美飽滿的「奢華迷你日本馬糞海膽鴨肝丼」海膽與鴨肝肥嫩豐盈;帶有海鮮鮮美香氣的「青檸風味生蝦塔塔」、「西西里風季節生魚片」、法式經典「炙煎鴨肝、燴洋蔥、鹹蛋香甜脆片」。