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天梭表T-Touch太陽能智慧腕表登台開賣 質感再提升、功能更強大！
在幾乎是人手一只智能表的時代，為何天梭表（TISSOT）還要推出T-Touch系列太陽能智慧腕表？ 優勢是什麼？而且相較於市面上同類產品，功能坦白說還有些陽春，然而，當你實際把玩過實表後，或許就會改觀不少，甚至會想擁有一只。
讓我們回到90年代，彼時觸控功能剛發明不久，但TISSOT就開始勇於嘗試，思考著腕表是否還有更多的可能，因此便誕生了最早的T-Touch表款。爾後這系列便隨著觸控技術、紀錄功能的改變，進行優化，被視為SWATCH集團中，最有機會跨入智慧穿戴裝置的產品，受到熱門電影《不可能的任務：失控國度》青睞，成為重要道具之一。而全新的T-Touch系列太陽能智慧腕表，在TISSOT的定位，不僅是能與手機網路連線的產品，還是一只「瑞士表」。因此，從外觀開始就與其他同類產品截然不同，像是在47毫米尺寸的表盤上部仍保留指針式顯示時間，下半部才是液晶顯示。不僅如此，TISSOT還利用了鈦金屬製成表殼，配備防刮陶瓷表圈，並搭載藍寶石水晶玻璃觸控表鏡，目的就是希望不同場合都能配戴。
但既然TISSOT有信心推出這款T-Touch系列太陽能智慧腕表，必然有其道理。首先是採用自主研發的Sw-ALPS作業系統，具備萬年曆、倒計時、各種計時和響鬧以及天氣預報和高度計功能；透過藍芽可以和不同廠牌手機連線。另外，低功耗加上光伏電池表面，可使用太陽能充電，只要非連線狀態，續航力都不錯，這是優於其他瑞士品牌的特色之一。而且在上述的種種高規格下，天梭表T-Touch系列太陽能智慧腕表，訂價仍壓在4萬元以下，對於受薪階層想同時擁有「瑞士製造」、「智慧穿戴裝置」，仍深具吸引力。
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