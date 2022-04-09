廚房家居必備淨水器 喝水喝得健康又安心！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「淨水器」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大淨水器品牌網路聲量排行，以及淨水器的五大選購考量。

人體每天都需攝取大量的水分，而安全健康的家居飲用水更是重要，因此近年來，除了單純透過高溫煮沸外，愈來愈多人於家中安裝淨水器，進一步透過淨水器過濾自來水雜質，讓喝進身體的水分更加健康無虞。

「愛惠浦」連鎖餐飲愛用品牌 租屋族最愛「Brita」、「3M」濾水壺

觀察網友熱議的淨水器品牌，可發現「愛惠浦」最受民眾討論，有網友就請益「淨水器哪牌好？」，引起熱論，其中大部分民眾都推薦「愛惠浦！濾芯選擇超多」、「愛惠浦生飲直喝真的很方便」，另外也有網友補充許多知名連鎖咖啡廳、餐廳皆使用愛惠浦淨水器，因此表示「跟星巴克用一樣的，不會出錯吧」，顯見民眾對該品牌的信任。

TOP5淨水器品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，知名品牌「Brita」、「3M」也是許多民眾認為購淨水器時的好選擇，有網友就表示自己因在外租屋，無法安裝固定式淨水器，因此選擇購入桌上型濾水壺，並大推「Brita濾水壺真的方便」，引發其他網友熱烈附和，其中有民眾也推薦「3M新出的濾水壺也好用，過濾速度變快了」，讓許多租屋族直呼「之前都傻傻的一直買桶裝水，趕快來買一個濾水壺」。

「廚上式」、「廚下式」如何選擇？ 濾芯價錢才是關鍵！

而對於淨水器該如何挑選，觀察大眾的討論重點，可發現許多民眾在意淨水器的「安裝位置與空間應用」，有網友發文詢問「廚上型」跟「廚下型」淨水器怎麼挑，同時提出考量認為「廚上型」淨水器需安裝在流理台上，較不美觀且佔用流理臺空間，而「廚下型」淨水器雖然可將管線隱藏在流理台下，較為美觀，但卻需犧牲櫥櫃空間，問題一出引發兩派民眾熱烈討論，其中一派網友認為「廚上型吧！比較好拆裝，廚下管線處理很麻煩」，而另派人則表示「我用廚下沒後悔欸，管線露在外面真的很阿雜…」，但也有人建議「其實濾水壺也不錯，放在桌上就好了，美觀又方便」，認為安裝位置並沒有固定優勢，民眾可根據自身考量選購。

TOP5淨水器選購考量網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，許多人也在意「價錢」考量，有網友就分享「淨水器真的貴的是濾芯吧？淨水器本身價錢不是問題」，吸引許多人留言贊同「對啊！機體本身可用超久，是耗材一直換真的貴」，另外也有民眾表示「濾芯後來都用白牌的…其實真的大同小異，規格跟過濾物質看清楚就好」，提供網友另一選擇；而淨水器的「淨化效果」也是重要考量之一，有網友就請益「濾芯到底怎麼選？哪種濾的最乾淨？」，許多人紛紛留言表示「RO最乾淨吧，很多大牌都用這個濾芯，過濾得最乾淨」，但也有民眾提醒「RO過濾的水質幾乎沒雜質，是純水沒錯，但好像不適合人體長期飲用」，表示大眾在挑選濾芯上還需特別留意自身需求。

人體每日都必須攝取足夠的水分，不過桶裝水價格高、直接煮沸又讓人不夠放心，你家是否也有安裝淨水器，多一層保障呢？若沒有，不妨參考以上排行及選購考量，購入一台淨水器，在家喝水喝得健康又安心！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》