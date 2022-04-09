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肉片與醬汁的完美組合！熱門連鎖壽喜燒一覽

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
肉片與醬汁的完美組合！熱門連鎖壽喜燒一覽。 圖片來源/unsplash
肉片與醬汁的完美組合！熱門連鎖壽喜燒一覽。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「連鎖壽喜燒」話題的網路聲量表現，並帶您了解網友熱議的壽喜燒品牌與配料有哪些。

壽喜燒是日式火鍋的一種，主要特色是以少量的醬汁進行烹煮，搭配肉片、豆腐等食材，鹹甜鹹甜的滋味，受到許多人的喜愛。而市面上有著眾多的壽喜燒店可供選擇，一起來看看熱門的上榜品牌有哪些，分別又有哪些特色吧！

網大推「MoMo」醬料很夠味 絕佳肉質首選「一丁」

人氣TOP5連鎖壽喜燒品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
人氣TOP5連鎖壽喜燒品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前，有網友提問「最推薦哪家壽喜燒？」引來許多回應，其中討論聲量最高的「Mo-Mo-Paradise」，喜愛的民眾紛紛分享到「壽喜燒就是吃醬啊，它的醬很夠味」、「momo的醬汁特別下飯」，不過也有人認為，「Mo-Mo-Paradise」的價格相對較高，若是學生、小資族的話，用餐錢可能需要考慮一下預算才能吃得盡興。

除了醬汁之外，肉片的品質也是網友關注的重點之一，像是許多人就推薦「壽喜燒一丁」與「一番地」兩大品牌的肉片，認為吃起來十分過癮，紛紛說道「牛小排很有厚度」、「推雪花牛，吃起來很滿足」等；而兩品牌的甜點也獲得許多討論「一丁的甜點選擇超多，好賺」、「超愛一番地檸檬糖片，很解膩」，成為民眾選擇用餐的另類亮點。

「潮肉」與「金大鋤」則是因為多元的鍋底口味與吃法受到熱議，像是「有洋蔥豬、泰式酸辣、起司的不同口味，而且都蠻好吃的」、「大推金大鋤的黃金泡菜豬肉」、「大鋤包（刈包）超特別的」等等，都讓網友直呼是很不一樣的用餐體驗。

「豆腐」吸飽湯汁好療癒 「芋頭」、「南瓜」泡鍋裡到底能不能吃？

熱議TOP10壽喜燒配料 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
熱議TOP10壽喜燒配料 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在壽喜燒熱騰騰的鐵鍋裡，除了肉片主食，浸泡在醬汁裡的配料也是討論焦點之一，其中像是「豆腐」、「洋蔥」、「白菜」等容易吸附醬汁後更入味的食材，都獲得許多討論，如「吸滿湯汁的豆腐吃起來好療癒」、「洋蔥一定要」、「白菜超搭的」，直言是每次夾取配料時，必夾的品項。

而「香菇」、「金針菇」、「豆皮」等等能帶來不同口感、鮮味的配料，也是許多人偏好的選擇，就有人提到豆皮滑嫩的口感時表示「嫩嫩的豆皮一定要的吧」，另外還有人說「香菇跟醬汁很合欸」、「金針菇也不錯」等等。

至於「芋頭」、「南瓜」的討論則呈現兩極化，許多網友紛紛吐槽道「拜託不要芋頭，整鍋直接毀了」、「整鍋都糊掉」、「南瓜在裡面會散開，我真的不行」，不過也有喜愛的民眾反駁表示「好的芋頭其實很Q很綿密，不會散掉」、「南瓜蠻正常的吧，日本的都有欸」，引發諸多討論。

壽喜燒內要放什麼配料，相信每個人心中都有自己的完美組合。不如就在下班、下課後，與朋友同事相約，一起來享用美味的壽喜燒！

觀看原文→https://bit.ly/3LIEOKc

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

品牌 洋蔥

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