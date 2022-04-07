春遊台中用LINE Pay 吃喝玩樂領券現折再享最高5%回饋

4月春遊季，疫情雖然令人有點擔憂，但大多數民眾都努力維持日常生活節奏，而零接觸的行動支付就是現今外出消費時重要的消費工具之一。LINE Pay近日宣布攜手全台各大景點、通路放送更多補貼回饋，即日起至4月底，超過130家通路齊推優惠，除了快速支付，更加碼用戶可透過LINE Pay「合作通路」點選指定主題標籤領取優惠券。

其中，LINE Pay首度串聯台中超過70個涵蓋吃喝玩樂的景點推出「春遊台中」活動限定回饋，自即日起至5月2日止，用戶於指定合作店家包括紅巢燒肉工房、Coffee Stopover及新開幕的PARK2草悟廣場等地消費筆筆皆可抽紅包，最高可得LINE POINTS 100點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「春遊台中」標籤再領取2張30元專屬優惠券；整個4月於異想新樂園、飛牛牧場、Xpark等親子樂園筆筆消費皆享LINE POINTS 5%回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「親子/毛孩」標籤可加碼領取50元專屬優惠券。

LINE Pay也預告於4月30日至5月2日勞工節連假推出國道快閃限時優惠，用戶於國道服務區消費滿100元即享LINE POINTS 10點回饋，每人每連假限得2次；即日起至5月31日於加油站消費500元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 66點回饋。用戶出遊前也可透過LINE Pay保險平台搜尋旅平險，即可快速連結至保險公司完成投保。

迎接百貨母親節檔期，LINE Pay也攜手多家百貨推優惠回饋，即日起至4月10日止，用戶於MITSUI OUTLET PARK單筆消費滿2,000元立即享LINE POINTS 66點回饋；即日起至4月20日止至新光三越單筆消費滿3,000元即享LINE POINTS 1%回饋，綁定富邦J POINTS卡再額外加碼LINE POINTS 5%回饋；今年甫開幕的SKM Park也提供優惠回饋用戶，即日起至5月8日止，用戶單筆消費滿1,200元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 200點回饋，綁定中國信託LINE Pay卡消費滿1,200元再享LINE POINTS 4%回饋。