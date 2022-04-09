選擇困難新人必看 網路五大人氣喜餅品牌！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內的「喜餅」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大喜餅品牌網路聲量排行，及五大喜餅選購因素有哪些。

現代人即使結婚程序從簡，「喜餅」在訂婚時仍不可或缺，面對一生一次的人生大事，新人都希望能挑選到自己喜歡、朋友收到驚呼滿意的。面對市售五花八門的喜餅品牌，陷入選擇困難該怎麼辦？想知道網友討論度最高的喜餅品牌有哪些，就快點看下去吧！

法式喜餅正夯！「CUPETIT卡柏蒂」精緻禮盒引關注

觀察網友在討論喜餅話題時，可發現法式喜餅品牌「CUPETIT卡柏蒂」高居聲量第一，除了因為經常舉辦限時試吃活動，而在社群討論區中擁有大量討論外，喜餅精緻奢華的包裝造型與有特色的內容物，也同樣吸引到不少關注，就有網友表示「CUPETIT的金箔提袋真的很美」、「卡伯蒂的特色就是包裝精緻典雅，好吃就不用多說了」等。

網友熱議5大喜餅品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，中式喜餅品牌如「郭元益」與「舊振南」也受到許多民眾熱議，其中郭元益的經典中式大餅「京饌玉露」備受網友大讚，紛紛留言表示「郭元益的京饌玉露，鹹甜口味真的好吃」；而舊振南則因「清爽無負擔」的滋味備受關注，如有網友提到「推舊振南，不甜不膩」、「舊振南＋1，好愛他們的餅不會太甜」等。由此可見，「中式喜餅」也同樣受到不少支持者喜愛。

喜餅怎麼挑？「包裝」、「口感」都是重點！

市面上喜餅品牌眾多、中西式口味也大不同，面對玲琅滿目的選項，許多新人往往不知該從何下手，「試吃活動」也因此最受網友矚目，不少民眾在訂購前都會前往各家喜餅店試吃，藉此比較不同品牌的口味和包裝，也常見網友分享各家喜餅的試吃心得，笑稱是「試吃馬拉松」，表示「一定要吃到滿意才下決定」。

網友熱議5大喜餅選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，「造型包裝」與「口味」也同樣是民眾挑選喜餅時的選購重點，日前一篇「收喜餅時比較在乎包裝還是口感？」的貼文，引來許多網友留言討論。認為造型包裝比較重要的網友表示「包裝好不好看、有沒有符合婚禮主題比較重要」、「包裝漂亮好看，整個質感都會變好」等；但另一派網友則認為「內容物合胃口比較重要」，可見對於喜餅的選購，除了外在包裝要求，不少人更注重入口的感受。

喜餅口味、禮盒包裝款式、價格等等，選購喜餅之路要考量的事情實在太多！看完了網友的討論，你是不是也對喜餅的品牌與選購更了解一點了呢？現在沒有要結婚沒關係，快將這篇文章加入收藏，以備不時之需！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》