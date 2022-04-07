百貨母親節檔大受疫情干擾 大江App急改版推線上下單

百貨在3月底陸續展開母親節首波化妝品檔期後，越來越多百貨加入戰局釋出優惠方案，為緊接而來的母親節檔期暖身。今年母親節首波大受確診疫情干擾，實體來客減少，更多百貨積極佈局線上。

近日確診數天天飆，確實打消不少人出門意願。為了讓主顧客在家也能買，桃園大江購物中心特別趕在母親節檔期前夕將大江App全面改版，

預計4月14日上午11:00與店櫃實體同步開賣，母親節限量商品下殺3.8折起，可線上下單到店取貨，也可同享實體優惠。

大江即日起展開母親節預購，一直至5月8日皆同享母親節檔期優惠：化妝品、香氛及內衣店櫃當日消費滿3,000元送300元、全館指定店櫃當日累計消費滿5,000元送400元。4月14日至5月8日特別加碼會員來店禮，活動首五日聯名卡友獨享來店禮消費滿999元送200元、回饋率達20%，期間消費滿6,000元最高可獲得900元電子現金券。

微風針對化妝品4月7日至4月20日期間推出當日單筆消費滿3,000元贈3000點（等值300元）會員點數優惠。4月7日至5月8日期間，微風南京全館(微風超市、餐飲、部分品牌除外)滿3,000元贈3000點、1樓珠寶滿10,000元贈5000點。微風信義、微風松高、微風南山：高級珠寶/手表/3C產品滿30,000元贈10000點；國際精品滿10,000元贈10,000點；國際名品/流行名品/服飾/家居滿5,000元贈5000點。微風松高時尚家居滿10,000元贈5000點)；流行運動/化妝品/香氛保養/微風atré(不含餐飲)及微風松高全館(不含H&M、餐飲、部分櫃位)滿3,000贈3000點。

天母大葉高島屋，即日起至4月14日於一樓化妝品區消費每滿3,000元即贈600點(價值300元)，前200名單櫃單筆滿10,000元加贈200元禮券；扣抵180點可兌換限量美食饗宴100元購物金券，4月底前持券可抵用館內9間人氣餐廳消費；同時，全館累積消費每滿1,000元並集點，有機會抽中「嘉義棒棒積木飯店」豪華四人房或「遠雄海洋公園」雙人套票。