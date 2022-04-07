免費喝泰奶、冬蔭功5折 「帕泰家」歡慶泰國潑水節

泰國一年一度的「潑水節」即將於4月13日至4月15日登場，連續5年獲得泰國米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家（Baan Phadthai）」自即日起也舉辦第一屆泰萌室內潑水節活動，提供「冬蔭功海鮮湯5折」、「泰式奶茶免費」等一系列優惠活動，讓民眾感受潑水節的樂趣與喜悅。

潑水節是泰國最盛大的傳統節日，4月13日至4月15日期間，大家會用清水互相潑灑，藉此洗去過去的不順、祈求新的一年順利出發，被潑水潑的越多，也代表人緣越好。了解民眾想要旅遊泰國的渴望，帕泰家自即日起至4月17日期間，舉辦室內潑水節活動。活動期間內，門市將會準備可愛的水槍以及水桶造型紙卡，凡是到店用餐者，就可以拿著水槍（無裝水）或是水桶紙卡拍下潑水、互射的照片，當日用餐即可享「冬蔭功海鮮湯5折優惠」（原價228元），藉此傳遞祝福。