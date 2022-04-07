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免費喝泰奶、冬蔭功5折 「帕泰家」歡慶泰國潑水節

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
呼應泰國潑水節，「帕泰家」自即日起推出慶祝優惠活動。圖／豆府提供
呼應泰國潑水節，「帕泰家」自即日起推出慶祝優惠活動。圖／豆府提供

泰國一年一度的「潑水節」即將於4月13日至4月15日登場，連續5年獲得泰國米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家（Baan Phadthai）」自即日起也舉辦第一屆泰萌室內潑水節活動，提供「冬蔭功海鮮湯5折」、「泰式奶茶免費」等一系列優惠活動，讓民眾感受潑水節的樂趣與喜悅。

潑水節是泰國最盛大的傳統節日，4月13日至4月15日期間，大家會用清水互相潑灑，藉此洗去過去的不順、祈求新的一年順利出發，被潑水潑的越多，也代表人緣越好。了解民眾想要旅遊泰國的渴望，帕泰家自即日起至4月17日期間，舉辦室內潑水節活動。活動期間內，門市將會準備可愛的水槍以及水桶造型紙卡，凡是到店用餐者，就可以拿著水槍（無裝水）或是水桶紙卡拍下潑水、互射的照片，當日用餐即可享「冬蔭功海鮮湯5折優惠」（原價228元），藉此傳遞祝福。

除此之外，活動期間男性凡穿著花襯衫、女性穿著沙龍裙，並且拍下當日與料理的合照並參與打卡活動，就可免費獲贈「手標泰式奶茶」1杯（原價98元），並且贈送價值600元的料理券1份，可供兌換「辣炒珍豬」、「蝦醬芥藍」、「涼拌金沙青木瓜」等明星菜色，送完為止。

活動期間穿著指定服飾，即可獲贈「手標泰式奶茶」1杯。圖／豆府提供
活動期間穿著指定服飾，即可獲贈「手標泰式奶茶」1杯。圖／豆府提供
參與潑水節拍照打卡活動，可享「冬蔭功海鮮湯5折」優惠，原價228元。圖／豆府提供
參與潑水節拍照打卡活動，可享「冬蔭功海鮮湯5折」優惠，原價228元。圖／豆府提供

泰國 海鮮

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