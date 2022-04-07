快訊

疫情燒進總統府...一名導覽志工確診 蔡總統、賴清德現況曝光

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭敬騰攜手加拿大酒莊 推出Jam Hsiao 17Neon9聯名酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蕭敬騰攜手加拿大濠久酒莊，推出兩款Jam Hsiao 17Neon9聯名限量酒。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蕭敬騰攜手加拿大濠久酒莊，推出兩款Jam Hsiao 17Neon9聯名限量酒。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金曲歌王蕭敬騰攜手加拿大濠久酒莊（Tender Hope Winery），推出兩款Jam Hsiao 17Neon9聯名限量酒，分別是紅葡萄酒尊爵款黑皮諾（Pinot Noir Reserve）與白中白（Blanc de Blanc）氣泡酒；前者單瓶售價為2,180元，後者單瓶售價為2,080元，將在亞洲地區限量上市。

Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款，是濠久酒莊釀酒師Ephraim Perel親自為老蕭釀造嚴選酒莊內最優質的葡萄酒，為的就是要給Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款最好的品質保證。Ephraim Perel曾在台灣居住，一直是老蕭忠實的歌迷觀眾和心中最喜愛的亞洲歌手，不同領域的兩位才子惺惺相惜，激盪出令人驚喜的合作火花。

尊爵款黑皮諾紅葡萄酒精心嚴選來自Okanagan Valley，West Kelowna地區 Thacker Drive葡萄園的手工摘採葡萄製成。置於開放式不鏽鋼桶中發酵，以保留黑皮諾葡萄的純正風味，使其更加圓滑，並在法國橡木桶中陳釀了十個月。在眾多黑皮諾酒桶中，只有最為出類拔萃的七桶酒被選中，並製成了這款2019年尊爵款黑皮諾（Pinot Noir Reserve）。

白中白（Blanc de Blanc）氣泡酒選用來自Okanagan Valley，East Kelowna地區 Buta's 葡萄園的手工摘採夏多內葡萄，以傳統瓶內二次發酵的製作方式釀造而成。它的酒體輕盈，迎面而來的柑橘類水果果香與桃子、檸檬皮、忍冬花的馥郁香氣，使這款氣泡酒在有著豐富的層次的同時，依舊保持著清爽的口感。

Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款的酒標設計概念，源自於「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」的視覺呈現。「Neon」代表創新、獨特、炫麗、稀有之意。

酒莊這次特別在瓶口設計上花了巧思，聘請工匠手工量身打造，以復古仿舊的銅釦設計呈現雋永珍藏的的氛圍效果。特殊的銅釦設計，也能讓消費者方便收藏保存。

此外，這次聯名酒款貼心為消費者設計了可以重複使用的Neon霓虹炫彩防水酒袋，兼具美觀和便利性，僅限購買本次聯名酒附贈。此款霓虹炫彩防水酒袋，方便外出野餐露營時臨時充當冰桶使用，可以在袋子裡放置冰塊或冷媒袋，降低酒款溫度，酒袋放在陰涼處將水分風乾後，還能繼續重複使用。

Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款的酒標設計概念，源自於「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」的視覺呈現。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款的酒標設計概念，源自於「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」的視覺呈現。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紅葡萄酒瓶口以復古仿舊的銅釦設計呈現，方便消費者收藏保存。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紅葡萄酒瓶口以復古仿舊的銅釦設計呈現，方便消費者收藏保存。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
兩酒款分別是尊爵款黑皮諾（左一），與白中白氣泡酒（左二）。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
兩酒款分別是尊爵款黑皮諾（左一），與白中白氣泡酒（左二）。圖／喜鵲娛樂提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 露營

延伸閱讀

恭喜！蕭閎仁求婚成功 撒糖告白：可以永遠照顧妳了

蕭敬騰所組獅子LION團長力Q宣布退團 老蕭溝通後：祝福

誤認成蕭敬騰留言質問 蕭敬嚴：謝和弦「再哈啊你」

蕭敬騰登春晚要台人「回家看看」　張雅琴氣罵：有夠噁心

相關新聞

免費喝泰奶、冬蔭功5折！「帕泰家」歡慶泰國潑水節

泰國一年一度的「潑水節」即將於4月13日至4月15日登場，連續5年獲得泰國米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家（Baa...

蕭敬騰攜手加拿大酒莊 推出Jam Hsiao 17Neon9聯名酒

金曲歌王蕭敬騰攜手加拿大濠久酒莊（Tender Hope Winery），推出兩款Jam Hsiao 17Neon9聯名...

全聯印花換購再掀居家自煮熱潮 9款德國琺瑯不鏽鋼實用廚具1.5折起

每次推出集點換購活動都掀起討論、搶換熱潮的全聯福利中心，2022年第一檔全店印花換購活動終於揭曉，除了首次攜手德國百年精...

網友驚：「這個馬？？？」貝拉哈蒂德演繹時尚新包款 視覺創意太吸睛

BURBERRY發表由超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋的Lola包款形象視覺圖，這是由全球創意總監Ricca...

紙本振興五倍券晚鳥限時優惠 家樂福10%回饋 愛買量販100%返還

振興五倍券使用期限進入尾聲，量販紛紛推出晚鳥優惠催買氣。家樂福推出紙本振興券優惠三重奏，第一重會員以紙本振興券不限消費金...

泰式火鍋藍象廷插旗北車商圈 限時5天2人同行1人免費

泰式火鍋藍象廷旗下吃到飽店型進駐新光三越台北站前店B1，將於4月11日開幕，同時也是該品牌北區獨家吃到飽店型。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。