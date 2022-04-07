蕭敬騰攜手加拿大酒莊 推出Jam Hsiao 17Neon9聯名酒

金曲歌王蕭敬騰攜手加拿大濠久酒莊（Tender Hope Winery），推出兩款Jam Hsiao 17Neon9聯名限量酒，分別是紅葡萄酒尊爵款黑皮諾（Pinot Noir Reserve）與白中白（Blanc de Blanc）氣泡酒；前者單瓶售價為2,180元，後者單瓶售價為2,080元，將在亞洲地區限量上市。

Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款，是濠久酒莊釀酒師Ephraim Perel親自為老蕭釀造嚴選酒莊內最優質的葡萄酒，為的就是要給Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款最好的品質保證。Ephraim Perel曾在台灣居住，一直是老蕭忠實的歌迷觀眾和心中最喜愛的亞洲歌手，不同領域的兩位才子惺惺相惜，激盪出令人驚喜的合作火花。

尊爵款黑皮諾紅葡萄酒精心嚴選來自Okanagan Valley，West Kelowna地區 Thacker Drive葡萄園的手工摘採葡萄製成。置於開放式不鏽鋼桶中發酵，以保留黑皮諾葡萄的純正風味，使其更加圓滑，並在法國橡木桶中陳釀了十個月。在眾多黑皮諾酒桶中，只有最為出類拔萃的七桶酒被選中，並製成了這款2019年尊爵款黑皮諾（Pinot Noir Reserve）。

白中白（Blanc de Blanc）氣泡酒選用來自Okanagan Valley，East Kelowna地區 Buta's 葡萄園的手工摘採夏多內葡萄，以傳統瓶內二次發酵的製作方式釀造而成。它的酒體輕盈，迎面而來的柑橘類水果果香與桃子、檸檬皮、忍冬花的馥郁香氣，使這款氣泡酒在有著豐富的層次的同時，依舊保持著清爽的口感。

Jam Hsiao 17Neon9限量聯名酒款的酒標設計概念，源自於「蕭敬騰17Neon9世界巡迴演唱會」的視覺呈現。「Neon」代表創新、獨特、炫麗、稀有之意。

酒莊這次特別在瓶口設計上花了巧思，聘請工匠手工量身打造，以復古仿舊的銅釦設計呈現雋永珍藏的的氛圍效果。特殊的銅釦設計，也能讓消費者方便收藏保存。