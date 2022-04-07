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全聯印花換購再掀居家自煮熱潮 9款德國琺瑯不鏽鋼實用廚具1.5折起
每次推出集點換購活動都掀起討論、搶換熱潮的全聯福利中心，2022年第一檔全店印花換購活動終於揭曉，除了首次攜手德國百年精品「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」廚具外，更再次邀請到「流行天后」蔡依林擔任印花活動代言人，自4月15日起至8月18日期間，全店單筆每滿200元贈印花1枚，集滿印花就能以市價1.5折起、最低89元就能換購，入手門檻超低，可望再度掀起居家自煮風潮。
為了讓消費者更快入手全套德國百年精品「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」廚具，將自4月8日起搶先開集數位印花、「PXGo!全聯線上購」消費滿400元印花雙倍送，顧客使用PX Pay首筆消費還可加贈10枚，讓民眾於疫情間即使無法常出門，一樣能快速收集印花並使用「貼印花」功能，在手機上享受收集趣味；另也能透過「印花轉贈」及「請支援印花」功能，跨越地理限制送給遠方親朋好友，集印花更有效率。同時也提供福利卡友馬上換專屬回饋，用1,200或1,600福利點即可限量加價換購。
全聯看準消費者偏愛多功能及實用的換購商品，特別首次與德國百年精品「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」廚具合作，品牌獨創的「琺瑯塗層專利技術」將琺瑯塗層與不鏽鋼結合，本檔共推出9款換購商品，包含經典熱銷款的「X型摺疊收納隔熱墊」、「琺瑯不鏽鋼雙耳湯鍋20cm」、「耐熱玻璃吸管（附不鏽鋼吸管刷）」、「雙層隨行杯480ml」、「真空保溫壺750ml」，以及一盒萬用的「琺瑯不鏽鋼萬用料理盒0.6L」、「琺瑯不鏽鋼萬用料理盒1.1L」和「可拆式把手」，還有全聯獨家推出、好收納不佔空間的「IH電磁爐收納組」更是品牌在台首度發表，每款都兼具時尚與實用。
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