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網友驚：「這個馬？？？」貝拉哈蒂德演繹時尚新包款 視覺創意太吸睛
BURBERRY發表由超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）詮釋的Lola包款形象視覺圖，這是由全球創意總監Riccardo Tisci操刀設計的主打包款，展現品牌堅強、性感的核心價值，藉由馳騁駿馬的動感來表現Lola蘊含的自由與自信精神。
全新視覺系列除了貝拉哈蒂德之外，還有Lourdes Leon、Jourdan Dunn、Ella Richards共4位名模共同演繹，Riccardo Tisci的發想，是藉由Lola包款向全世界的堅毅女性獻上美麗頌歌，「我在此次的形象視覺中，企圖讚揚BURBERRY女性身上流露出的態度，在自由展示自身力量的畫面中，從不同角度捕捉各種美麗。」此系列視覺由Torso Solutions掌鏡拍攝，從各視角攫取Lola包款富有機能性又充滿活力的態度，鏡頭圍繞著Lola包身遊走，以暗喻包身所散發出的引力，是一股令人難以抗拒的力量。春夏季包款有多種尺寸、款式和顏色可選擇，包括亮綠色、駝色、經典棕色系之外，還有天然酒椰纖維的材質。
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