紙本振興五倍券晚鳥限時優惠 家樂福10%回饋 愛買量販100%返還

振興五倍券使用期限進入尾聲，量販紛紛推出晚鳥優惠催買氣。家樂福推出紙本振興券優惠三重奏，第一重會員以紙本振興券不限消費金額，周周抽iPhone 13，第二重超美型可口可樂限量小家電享優惠價，第三重「家電購物節」檔期家電分2波推出現金折價券回饋，4月7～14日會員專屬單筆購買指定品牌每滿2,000元再送200元家電現金折價券，4月15～30日單筆使用紙本振興券購買家電3,000元以上再享5%現金折價券。同時家樂福亦推出「客家好味道」活動，開放包含竹北店、中壢店、中原店、內壢店、平鎮店、青埔店、豐原店、苗栗店等8家量販店、32家超市，共40間客庄門市可以使用客庄券。

提前迎接夏季，家樂福「家電購物節」檔期主推變頻冷氣、DC電扇，推出購買任1台變頻冷氣享滿萬現折1,000元（部分品牌除外），購買1、2級效能冷氣再享減徵貨物稅最高再省2,000元，家樂福冷氣特攻隊因應疫情更加強推出「安心防疫9大流程」，除每位技師擁有合格安裝技師證、協助環境評估及報價、專業美觀及防水施工等，更全面出示疫苗證讓消費者更安心。賣場更同步推出5大寵妻聖品：掃地機器人、洗衣機、冰箱、洗碗機、按摩椅，手上還有五倍券的民眾別錯過優惠入手時機。

愛買量販則是針對民眾五倍券消費最愛的大小家電，再祭最後一波超狂優惠，即日起至4月13日購買小家電滿額達指定門檻，振興五倍券花多少愛買就100%返還家電現金抵用券，單筆最高返還1,000元。大家電則是在4月9日、10日持「200元振興五倍券」至愛買全台15家分店的客服中心，即可兌換「2,000元變頻分離式冷氣或55吋（含）以上電視折價券」乙張，指定日期消費直接可以立省1,800元，有冷氣和電視購買需求的民眾敬請把握。