泰式火鍋藍象廷插旗北車商圈 限時5天2人同行1人免費

泰式火鍋藍象廷旗下吃到飽店型進駐新光三越台北站前店B1，將於4月11日開幕，同時也是該品牌北區獨家吃到飽店型。

藍象廷泰式火鍋共7種湯底可供選擇，有濃郁香氣的經典翡翠皇室綠咖哩、清爽帶勁的泰式酸辣、友善素食者的素咖哩檸檬香茅等風味，主打鮮甜的湯底涮上新鮮肉品沾上秘製獨門醬料，將美味層層堆疊。

藍象廷新光三越台北站前店特別將自助吧規劃成6大區：泰國水上市場自助吧區、摩摩喳喳甜品區、曼谷街頭米粉湯區、皇家密藏醬料區、泰味香噴噴區、歡樂飲品區，全區都可以無限自助享用。還能以100元優惠價加購月亮蝦餅、羅旺子香酥魚、涼拌海鮮、椒麻雞等多道泰式經典料理，平日最低只要以429元親民價即可開鍋。