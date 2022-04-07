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泰式火鍋藍象廷插旗北車商圈 限時5天2人同行1人免費
泰式火鍋藍象廷旗下吃到飽店型進駐新光三越台北站前店B1，將於4月11日開幕，同時也是該品牌北區獨家吃到飽店型。
藍象廷泰式火鍋共7種湯底可供選擇，有濃郁香氣的經典翡翠皇室綠咖哩、清爽帶勁的泰式酸辣、友善素食者的素咖哩檸檬香茅等風味，主打鮮甜的湯底涮上新鮮肉品沾上秘製獨門醬料，將美味層層堆疊。
藍象廷新光三越台北站前店特別將自助吧規劃成6大區：泰國水上市場自助吧區、摩摩喳喳甜品區、曼谷街頭米粉湯區、皇家密藏醬料區、泰味香噴噴區、歡樂飲品區，全區都可以無限自助享用。還能以100元優惠價加購月亮蝦餅、羅旺子香酥魚、涼拌海鮮、椒麻雞等多道泰式經典料理，平日最低只要以429元親民價即可開鍋。
慶祝開幕，4月11日至4月15日期間天天有獨家新客優惠好禮3重送，第一重：午/晚餐時段前10組入店貴賓享「兩人同行，一人免費」；第二重：消費滿1,000元即贈「經典月亮蝦餅」一份；第三重：用餐並於GOOGLE留下五星評論贈「泰國椰子水」一份。台北站前店更獨家推出台新銀行滿額禮，即日起至4月20日，持台新銀行刷skm pay滿1,000元，加贈「100元紙本商品禮券」1份，限量100份，抵用券適用餐廳包括藍象廷、豆腐村、春水堂、KEY COFFE、富宴、瓦城、勝博殿。
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