亞曼達露美腿跳機械舞超可愛 女星用西裝穿出火辣性感

中性風西裝造型是許多女星熱愛的穿搭風格之一,最近包括亞曼達賽佛瑞(Amanda Seyfried)、莉莉柯林斯(Lily Collins)、艾兒芬妮(Elle Fanning)等人都以這種風格造型出席活動,也完美示範了要怎麼搭配才能穿出性感女人味。

好萊塢女星亞曼達賽佛瑞最近忙著為主演的影集《新創大騙局》宣傳,日前她登上吉米法倫今夜秀 (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon),和主持人大跳機械舞,搞笑的模樣超可愛,而且舞技還很不賴!她在節目上穿了Zadig&Voltaire的莓紅色絨布西裝搭配同款式的短褲,內裏上衣則是黑色蕾絲款,微微的透視效果搭配露出雪白長腿,又帥氣又火辣迷人。