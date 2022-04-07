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亞曼達露美腿跳機械舞超可愛 女星用西裝穿出火辣性感
中性風西裝造型是許多女星熱愛的穿搭風格之一，最近包括亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）、莉莉柯林斯（Lily Collins）、艾兒芬妮（Elle Fanning）等人都以這種風格造型出席活動，也完美示範了要怎麼搭配才能穿出性感女人味。
好萊塢女星亞曼達賽佛瑞最近忙著為主演的影集《新創大騙局》宣傳，日前她登上吉米法倫今夜秀 (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)，和主持人大跳機械舞，搞笑的模樣超可愛，而且舞技還很不賴！她在節目上穿了Zadig&Voltaire的莓紅色絨布西裝搭配同款式的短褲，內裏上衣則是黑色蕾絲款，微微的透視效果搭配露出雪白長腿，又帥氣又火辣迷人。
莉莉柯林斯則是穿著Gabriela Hearst的橘色西裝套裝現身Live with Kelly and Ryan節目，她以膚色T恤配雙排扣西裝，乍看之下也有單穿外套的性感效果，蓋住鞋子的超長褲長更可以拉長整體身形線條，看來霸氣俐落。而艾兒芬妮以The Row的藍色調襯衫搭配西裝褲裝，看似保守低調，但西裝強調腰身的剪裁依舊保留了優雅女人味。
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