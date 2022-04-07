快訊

疫情攻破高教龍頭 台大2職員確診近20人送PCR採檢

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博客來「媽媽變美全攻略」全館熱銷商品3折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
博客來即日起至5月8日推出母親節特企「美夢成真」變美全攻略，4月9日至4月16日主打「88元折價券」天天限量送，暢銷日用品加購價最低109元起。圖／博客來提供
博客來即日起至5月8日推出母親節特企「美夢成真」變美全攻略，4月9日至4月16日主打「88元折價券」天天限量送，暢銷日用品加購價最低109元起。圖／博客來提供

看好母親節檔期，博客來即日起至5月8日推出母親節特企「美夢成真」變美全攻略，主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配件商品等，祭出多樣母親節檔期限定優惠組，全館熱銷商品3折起。4月7、8日活動首兩日適逢博客來會員日，全館結帳滿千再9折起，滿額回饋最高5% OPEN POINT；4月9日至4月16日美妝、保健、美食、家居、餐廚、文具等指定類別結帳滿688元、領券現折88元，每日限量10萬份，還有銷日用品天天超低特價加購、最低109元起。

母親節是上半年美妝保養最大檔期，根據博客來統計，美妝保養品在4月就出現囤貨潮，買氣較平日成長2～3成。博客來今年特別引進IPSA、L’ERBOLARIO蕾莉歐、DURANCE朵昂思等新品牌，推出夯爆超值多件組，像是「IPSA流金水+化妝棉濕敷超值6件組」下殺1,510元，現省924元；按摩類小家電買氣夯，「眼部按摩」近2個月銷量較去年同期成長6成，母親節檔期特價6折起，如「tokuyo Fun睛鬆Pro眼部按摩器」原價4,680元、4月10日前活動價2,980元。

母親節蛋糕也是每年的重頭戲，博客來即日起到4月30日推出母親節蛋糕預購活動，集結超過10款蛋糕甜點、5款禮盒，全面8折起，網羅六福皇宮、PAUL、久久津等名店精緻甜品，主打本地特色食材，像是採用在地「香菜」製成的「揪嗨派我不是抹茶蛋糕（2入）」，新奇口感芫荽控一定要試試，還有採用新鮮草莓入餡的「大目農田草莓乳酪蛋糕」、豐富層次感的「PAUL玫瑰馨情蛋糕」等。

此外，母親節當周（5月1日至5月8日）再祭出超級熱門品牌，強強聯手，以母親節女性高需求品類為方向，推出美顏、彩妝、潤色茶飲搭配人氣愛用杯壺等特色組合，期間限定售完為止。

揪嗨派我不是抹茶蛋糕（2入，含運），博客來活動特價529元。圖／博客來提供
揪嗨派我不是抹茶蛋糕（2入，含運），博客來活動特價529元。圖／博客來提供
NEOFLAM Midas Plus陶瓷塗層鍋具7件組（IH爐適用、不挑爐）－粉色，博客來活動特價3,990元。圖／博客來提供
NEOFLAM Midas Plus陶瓷塗層鍋具7件組（IH爐適用、不挑爐）－粉色，博客來活動特價3,990元。圖／博客來提供
PAUL玫瑰馨情蛋糕（含宅配運費），博客來活動特價1,299元。圖／博客來提供
PAUL玫瑰馨情蛋糕（含宅配運費），博客來活動特價1,299元。圖／博客來提供
CAFE!N硬咖啡 LINE FRIENDS經典阿拉比卡咖啡豆－熊大款（454g），博客來活動特價569元。圖／博客來提供
CAFE!N硬咖啡 LINE FRIENDS經典阿拉比卡咖啡豆－熊大款（454g），博客來活動特價569元。圖／博客來提供
tokuyo Fun睛鬆Pro眼部按摩器TS-186灰色，博客來4月10日前活動特價2,980元。圖／博客來提供
tokuyo Fun睛鬆Pro眼部按摩器TS-186灰色，博客來4月10日前活動特價2,980元。圖／博客來提供
美國康寧CORELLE獨家古典藍5件式餐盤組（E25），博客來活動特價1,480元。圖／博客來提供
美國康寧CORELLE獨家古典藍5件式餐盤組（E25），博客來活動特價1,480元。圖／博客來提供

母親節 博客來

延伸閱讀

喜憨兒啟動「母親節蛋糕募集」送愛進入五縣市偏鄉部落

HAPPY GO Pay攻母親節商機

HAPPY GO Pay攜手20家銀行 母親節檔期點數回饋最高18倍

星巴克咖啡單杯65元開喝！5大新優惠盤點　連14天買一送一、全品項第2杯5折必收

相關新聞

亞曼達露美腿跳機械舞超可愛 女星用西裝穿出火辣性感

中性風西裝造型是許多女星熱愛的穿搭風格之一，最近包括亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）、莉莉柯林斯（Lily...

博客來「媽媽變美全攻略」全館熱銷商品3折起

看好母親節檔期，博客來即日起至5月8日推出母親節特企「美夢成真」變美全攻略，主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配...

同步歐洲！Red Bull火紅果口味夏日大「返」派派對預告

隨著春節的結束，雖然早晚仍然微涼，但夏日的步伐卻已在悄悄靠近。能量飲料品牌Red Bull搶先佈局，推出曾在歐洲大受好評...

瑰麗寶石化作珍奇異獸！海瑞溫斯頓35億頂級珠寶登台展

珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）有「鑽石之王」美名，不過所擅長的絕對不只鑽石。自即日起至4月30日止，於...

紋身貼紙超可愛！Simone Rocha台灣首家快閃店進駐團團

還記得去年掀起全球搶購潮的H&M和Simone Rocha聯名系列嗎？當時許多消費者都被Simone Rocha不失個性...

虎年慈善拍賣救老虎 蘇富比攜手藝術家保育野生老虎

20世紀初，全球仍有大約10萬隻野生老虎，如今僅剩約3,900隻。牠們的生存正持續不斷地面臨棲息地喪失及盜獵的嚴峻威脅。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。