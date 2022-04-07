博客來「媽媽變美全攻略」全館熱銷商品3折起

看好母親節檔期，博客來即日起至5月8日推出母親節特企「美夢成真」變美全攻略，主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配件商品等，祭出多樣母親節檔期限定優惠組，全館熱銷商品3折起。4月7、8日活動首兩日適逢博客來會員日，全館結帳滿千再9折起，滿額回饋最高5% OPEN POINT；4月9日至4月16日美妝、保健、美食、家居、餐廚、文具等指定類別結帳滿688元、領券現折88元，每日限量10萬份，還有銷日用品天天超低特價加購、最低109元起。

母親節是上半年美妝保養最大檔期，根據博客來統計，美妝保養品在4月就出現囤貨潮，買氣較平日成長2～3成。博客來今年特別引進IPSA、L’ERBOLARIO蕾莉歐、DURANCE朵昂思等新品牌，推出夯爆超值多件組，像是「IPSA流金水+化妝棉濕敷超值6件組」下殺1,510元，現省924元；按摩類小家電買氣夯，「眼部按摩」近2個月銷量較去年同期成長6成，母親節檔期特價6折起，如「tokuyo Fun睛鬆Pro眼部按摩器」原價4,680元、4月10日前活動價2,980元。

母親節蛋糕也是每年的重頭戲，博客來即日起到4月30日推出母親節蛋糕預購活動，集結超過10款蛋糕甜點、5款禮盒，全面8折起，網羅六福皇宮、PAUL、久久津等名店精緻甜品，主打本地特色食材，像是採用在地「香菜」製成的「揪嗨派我不是抹茶蛋糕（2入）」，新奇口感芫荽控一定要試試，還有採用新鮮草莓入餡的「大目農田草莓乳酪蛋糕」、豐富層次感的「PAUL玫瑰馨情蛋糕」等。