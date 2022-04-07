同步歐洲！Red Bull火紅果口味夏日大「返」派派對預告

隨著春節的結束，雖然早晚仍然微涼，但夏日的步伐卻已在悄悄靠近。能量飲料品牌Red Bull搶先佈局，推出曾在歐洲大受好評的夏限定火紅果口味Red Bull Summer Edition，並預告將在6月26日於松山文創園區舉辦Red Bull Curates夏日大「返」派活動，展現青春不羈的能量活力。

雖然Red Bull經典的藍、銀雙色瓶身最為常見，但品牌不時推出包含紫色、特殊色瓶身搭配特殊風味。本次的Red Bull Summer Edition火龍果風味則披上了夏日的「繽紛綠衣」；以火龍果為風味主調，並帶有莓果恰到好處的酸度與氣泡感，最後並帶有輕微的紫羅蘭花尾韻。去年在歐洲多國上市並大受好評，今年正式引進台灣並採夏季限定，讓台灣也能與世界流行的暢銷風味接軌。

此外Red Bull並預告了將在6月下旬在松山文創園區舉辦盛大派對：「夏日大返派」、「夏日玩互動」與「夏日玩濾鏡」等多項活動；其中「Red Bull夏日遊戲」，是在Red Bull官方帳號開啟「尋找夏日記憶」，於限定遊戲時間內配對夏日記憶符號，個人最高成績將顯示於排行榜、活動截止時最高成績之前50名即可獲邀參加「夏日大返派」派對活動。