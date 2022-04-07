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瑰麗寶石化作珍奇異獸！海瑞溫斯頓35億頂級珠寶登台展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Purple Marquesa蝴蝶手鍊，鉑金鑲嵌一顆1克拉的水滴型切工紫色剛玉、藍寶石、海水藍寶、帕拉伊巴色碧璽、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Purple Marquesa蝴蝶手鍊，鉑金鑲嵌一顆1克拉的水滴型切工紫色剛玉、藍寶石、海水藍寶、帕拉伊巴色碧璽、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供

珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）有「鑽石之王」美名，不過所擅長的絕對不只鑽石。自即日起至4月30日止，於海瑞溫斯頓晶華專門店舉辦Marvelous Creations頂級珠寶展，採預約制。除了全新上市的Marvelous Creations頂級珠寶新作，以瑰麗非凡的寶石刻畫地底奧秘、陸地生態、水中生靈及空中飛鳥，還有多件首度抵台的大克拉奢華珍稀珠寶，包括重約25克拉的Fancy Vivid等級黃鑽戒指、逾55克拉的祖母綠鑽戒、一對約15克拉的祖母綠鑽石耳環等獨一無二的頂級珠寶共53件、總價超過35億元。

首次來台展出的Marvelous Creations系列珠寶，豐富的動物元素令人想起早期溫斯頓先生時代的珍奇異獸。Blue Python頂級珠寶系列包括項鍊、耳環、手鍊和 頂級珠寶腕表，以深淺層次不同的藍寶石與鑽石依序排列、高低錯落立體鑲嵌，生動勾勒出蛇鱗的優美紋理，視覺更會不自覺沿項鍊的線條聚焦15克拉的藍寶石主石。Purple Marquesa項鍊、耳環、手鍊套組則以繽紛的彩色剛玉重新演繹Marquesa這個品牌經典蝴蝶圖騰，不同車工的帕拉伊巴色碧璽、紫色剛玉和藍寶石、海水藍寶、鑽石錯落搖曳，猶如彩蝶輕盈飛舞。

海瑞溫斯頓的創作向來從主石的特色出發，以最能彰顯該寶石特色的手法延伸出完整珠寶的創作，Marvelous Creations系列也不例外。以大地為主軸的戒指作品最能體現這種特色。品牌精選具有「星光效應」（Asterism）的寶石為主角，一顆4.91克拉的緬甸紅寶石本身就是未經處理的鴿血紅色，六芒星完整佈滿整個切磨面，被一圈閃耀的圓形明亮式切工與馬眼型切工鑽石襯托著。來自斯里蘭卡的金綠寶石的貓眼又細又直、居於正中，一側色澤如蜂蜜、一側洋溢乳色光澤，是優質的「蜜奶」（honey milk）等級，由水滴型切工鑽石組成的花瓣簇擁，難得可貴。

Marvelous Creations系列也有許多描繪飛禽展翅之美的作品，並融入動感細節。黑頸鶴胸針羽毛上的寶石都以不同的手法鑲嵌，飛揚的姿態也和一般藝術作品中靜止站立的姿態截然不同。蜂鳥除了更以黃金與鉑金雙色貴金屬營造翅膀羽毛的層次，羽冠可擺動，活潑靈巧的藍喜鵲胸針尾羽也會晃動。還有以凸圓形切割帕拉伊巴色碧璽為主角的棕硬尾鴨系列珠寶，活潑可愛，為海瑞溫斯頓的天空增添繽紛帶有童趣的生氣。

模特配戴海瑞溫斯頓頂級珠寶系列方形祖母型切工套組（項鍊、耳環、手鍊）與雷德恩型切工鑽石戒指。記者孫曼／攝影
模特配戴海瑞溫斯頓頂級珠寶系列方形祖母型切工套組（項鍊、耳環、手鍊）與雷德恩型切工鑽石戒指。記者孫曼／攝影
（由左至右）海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列星光藍寶石戒指、貓眼金綠寶石戒指、星光紅寶石戒指、星光藍寶石戒指，鑲嵌主石分別為來自緬甸的13.48克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石、來自斯里蘭卡的6.82克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石、7.60克拉的貓眼金綠寶石、來自緬甸的4.91克拉的橢圓形切工無燒星光紅寶石。圖／海瑞溫斯頓提供
（由左至右）海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列星光藍寶石戒指、貓眼金綠寶石戒指、星光紅寶石戒指、星光藍寶石戒指，鑲嵌主石分別為來自緬甸的13.48克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石、來自斯里蘭卡的6.82克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石、7.60克拉的貓眼金綠寶石、來自緬甸的4.91克拉的橢圓形切工無燒星光紅寶石。圖／海瑞溫斯頓提供
模特配戴海瑞溫斯頓頂級珠寶系列方形祖母型切工套組，項鍊、耳環、手鍊的寶石以活潑的方式不規則鑲嵌，行程絕佳的立體感。記者孫曼／攝影
模特配戴海瑞溫斯頓頂級珠寶系列方形祖母型切工套組，項鍊、耳環、手鍊的寶石以活潑的方式不規則鑲嵌，行程絕佳的立體感。記者孫曼／攝影
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列 Hummingbird蜂鳥胸針，18K黃金及鉑金鑲嵌祖母綠、黃鑽、紅寶石、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列 Hummingbird蜂鳥胸針，18K黃金及鉑金鑲嵌祖母綠、黃鑽、紅寶石、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
（由左至右）海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列星光紅寶石戒指與星光藍寶石戒指，主石分別為一顆來自緬甸的4.91克拉的橢圓形切工無燒星光紅寶石，及一顆來自緬甸的13.48克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石。圖／海瑞溫斯頓提供
（由左至右）海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列星光紅寶石戒指與星光藍寶石戒指，主石分別為一顆來自緬甸的4.91克拉的橢圓形切工無燒星光紅寶石，及一顆來自緬甸的13.48克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石。圖／海瑞溫斯頓提供
（由左至右）海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列星光藍寶石戒指與貓眼金綠寶石戒指，主石分別為一顆來自斯里蘭卡的6.82克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石，及一顆7.60克拉的貓眼金綠寶石。圖／海瑞溫斯頓提供
（由左至右）海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列星光藍寶石戒指與貓眼金綠寶石戒指，主石分別為一顆來自斯里蘭卡的6.82克拉的橢圓形切工無燒星光藍寶石，及一顆7.60克拉的貓眼金綠寶石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Purple Marquesa蝴蝶耳環，鉑金鑲嵌2顆2.26克拉和2.17克拉馬達加斯加水滴型凸圓打磨紫色剛玉（無燒的變色剛玉，在不同的光綫下會呈現不同顏色）、藍寶石、帕拉伊巴色碧璽、海水藍寶、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Purple Marquesa蝴蝶耳環，鉑金鑲嵌2顆2.26克拉和2.17克拉馬達加斯加水滴型凸圓打磨紫色剛玉（無燒的變色剛玉，在不同的光綫下會呈現不同顏色）、藍寶石、帕拉伊巴色碧璽、海水藍寶、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列 Ruddy Duck棕硬尾鴨耳環，18K黃金及鉑金共鑲嵌2顆來自於莫三比克的2.02克拉及1.97克拉水滴形凸圓打磨帕拉伊巴色碧璽、帕拉伊巴色碧璽、黃色剛玉、錳鋁榴石、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列 Ruddy Duck棕硬尾鴨耳環，18K黃金及鉑金共鑲嵌2顆來自於莫三比克的2.02克拉及1.97克拉水滴形凸圓打磨帕拉伊巴色碧璽、帕拉伊巴色碧璽、黃色剛玉、錳鋁榴石、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Black Necked Crane黑頸鶴胸針，鉑金鑲嵌1顆手工雕刻及5顆水滴型黑色縞瑪瑙、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Black Necked Crane黑頸鶴胸針，鉑金鑲嵌1顆手工雕刻及5顆水滴型黑色縞瑪瑙、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Blue Python蟒蛇項鍊，鉑金鑲嵌一顆來自斯里蘭卡的15.03克拉水滴型切工藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Blue Python蟒蛇項鍊，鉑金鑲嵌一顆來自斯里蘭卡的15.03克拉水滴型切工藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／海瑞溫斯頓提供

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