瑰麗寶石化作珍奇異獸！海瑞溫斯頓35億頂級珠寶登台展

珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）有「鑽石之王」美名，不過所擅長的絕對不只鑽石。自即日起至4月30日止，於海瑞溫斯頓晶華專門店舉辦Marvelous Creations頂級珠寶展，採預約制。除了全新上市的Marvelous Creations頂級珠寶新作，以瑰麗非凡的寶石刻畫地底奧秘、陸地生態、水中生靈及空中飛鳥，還有多件首度抵台的大克拉奢華珍稀珠寶，包括重約25克拉的Fancy Vivid等級黃鑽戒指、逾55克拉的祖母綠鑽戒、一對約15克拉的祖母綠鑽石耳環等獨一無二的頂級珠寶共53件、總價超過35億元。

首次來台展出的Marvelous Creations系列珠寶，豐富的動物元素令人想起早期溫斯頓先生時代的珍奇異獸。Blue Python頂級珠寶系列包括項鍊、耳環、手鍊和 頂級珠寶腕表，以深淺層次不同的藍寶石與鑽石依序排列、高低錯落立體鑲嵌，生動勾勒出蛇鱗的優美紋理，視覺更會不自覺沿項鍊的線條聚焦15克拉的藍寶石主石。Purple Marquesa項鍊、耳環、手鍊套組則以繽紛的彩色剛玉重新演繹Marquesa這個品牌經典蝴蝶圖騰，不同車工的帕拉伊巴色碧璽、紫色剛玉和藍寶石、海水藍寶、鑽石錯落搖曳，猶如彩蝶輕盈飛舞。

海瑞溫斯頓的創作向來從主石的特色出發，以最能彰顯該寶石特色的手法延伸出完整珠寶的創作，Marvelous Creations系列也不例外。以大地為主軸的戒指作品最能體現這種特色。品牌精選具有「星光效應」（Asterism）的寶石為主角，一顆4.91克拉的緬甸紅寶石本身就是未經處理的鴿血紅色，六芒星完整佈滿整個切磨面，被一圈閃耀的圓形明亮式切工與馬眼型切工鑽石襯托著。來自斯里蘭卡的金綠寶石的貓眼又細又直、居於正中，一側色澤如蜂蜜、一側洋溢乳色光澤，是優質的「蜜奶」（honey milk）等級，由水滴型切工鑽石組成的花瓣簇擁，難得可貴。