紋身貼紙超可愛！Simone Rocha台灣首家快閃店進駐團團

還記得去年掀起全球搶購潮的H&M和Simone Rocha聯名系列嗎？當時許多消費者都被Simone Rocha不失個性的浪漫甜美感擄獲，現在台灣也有專屬品牌的快閃店，喜歡這種風格的粉絲可要把握可以大逛特逛的機會！

喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store，多款Simone Rocha單品和最新的春夏系列都可以在這裡找到。包括珍珠裝飾領口蓬袖上衣、薄紗蕾絲T恤、蝴蝶結緞帶針織外套、大片領口短洋裝、花苞袖洋裝等等，還有標誌性的造型手拿包和厚底娃娃鞋、珍珠項鍊等，都是有著高度品牌辨識度的設計。