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紋身貼紙超可愛！Simone Rocha台灣首家快閃店進駐團團

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store，還提供消費者限量的紋身貼紙。圖／團團提供
喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store，還提供消費者限量的紋身貼紙。圖／團團提供

還記得去年掀起全球搶購潮的H&M和Simone Rocha聯名系列嗎？當時許多消費者都被Simone Rocha不失個性的浪漫甜美感擄獲，現在台灣也有專屬品牌快閃店，喜歡這種風格的粉絲可要把握可以大逛特逛的機會！

喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store，多款Simone Rocha單品和最新的春夏系列都可以在這裡找到。包括珍珠裝飾領口蓬袖上衣、薄紗蕾絲T恤、蝴蝶結緞帶針織外套、大片領口短洋裝、花苞袖洋裝等等，還有標誌性的造型手拿包和厚底娃娃鞋、珍珠項鍊等，都是有著高度品牌辨識度的設計。

此外，為了慶祝快閃店登場，團團也特別推出和Simone Rocha春夏時裝秀上模特兒使用的同款官⽅紋身貼紙，即日起至5⽉8⽇快閃店活動期間，只要消費購買Simone Rocha 2022春夏當季商品、正價商品，就可以獲得一張。數量有限，送完為⽌。

上衣，14,500元。圖／Simone Rocha提供
上衣，14,500元。圖／Simone Rocha提供
喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store。圖／Simone Rocha提供
喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store。圖／Simone Rocha提供
包包，32,800元。圖／Simone Rocha提供
包包，32,800元。圖／Simone Rocha提供
為了慶祝快閃店登場，團團也特別推出和Simone Rocha春夏時裝秀上模特兒使用的同款官⽅紋身貼紙。圖／Simone Rocha提供
為了慶祝快閃店登場，團團也特別推出和Simone Rocha春夏時裝秀上模特兒使用的同款官⽅紋身貼紙。圖／Simone Rocha提供
為了慶祝快閃店登場，團團也特別推出和Simone Rocha春夏時裝秀上模特兒使用的同款官⽅紋身貼紙。圖／Simone Rocha提供
為了慶祝快閃店登場，團團也特別推出和Simone Rocha春夏時裝秀上模特兒使用的同款官⽅紋身貼紙。圖／Simone Rocha提供
針織外套，39,200元。圖／Simone Rocha提供
針織外套，39,200元。圖／Simone Rocha提供
短洋裝，63,800元。圖／Simone Rocha提供
短洋裝，63,800元。圖／Simone Rocha提供
洋裝，38,200元。圖／Simone Rocha提供
洋裝，38,200元。圖／Simone Rocha提供
厚底鞋，42,500元。圖／Simone Rocha提供
厚底鞋，42,500元。圖／Simone Rocha提供
T恤，21,200元。圖／Simone Rocha提供
T恤，21,200元。圖／Simone Rocha提供
為了慶祝快閃店登場，團團也特別推出和Simone Rocha春夏時裝秀上模特兒使用的同款官⽅紋身貼紙。圖／Simone Rocha提供
為了慶祝快閃店登場，團團也特別推出和Simone Rocha春夏時裝秀上模特兒使用的同款官⽅紋身貼紙。圖／Simone Rocha提供
喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store。圖／Simone Rocha提供
喜事國際時尚集團旗下複合式品牌通路團團TUANTUAN，近期在敦南⾨市打造了Simone Rocha Pop Up Store。圖／Simone Rocha提供
項鍊，9,800元。圖／Simone Rocha提供
項鍊，9,800元。圖／Simone Rocha提供

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