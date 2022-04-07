虎年慈善拍賣救老虎 蘇富比攜手藝術家保育野生老虎

20世紀初，全球仍有大約10萬隻野生老虎，如今僅剩約3,900隻。牠們的生存正持續不斷地面臨棲息地喪失及盜獵的嚴峻威脅。國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）將於2022年4月12日起至5月5日止，與世界自然基金會（WWF）攜手舉辦「2022年世界自然基金會老虎藝蹤」線上慈善拍賣（WWF Tiger Trail 2022），共匯聚33座老虎雕塑及逾20件以老虎為靈感藝術品，由超過60位來自世界各地的藝術家參與創作，拍賣收益將用於支持世界自然基金會的老虎保育工作，包括保護森林棲息地、支持野外護林員以及東南亞當地社區的相關工作。

WWF Tiger Trail是一條結合藝術和保育於一體貫穿整個新加坡的藝術路徑，旨在透過互動教育方式喚起公眾對保護自然生態的意識。此次參與拍賣的藝術作品來自張洹、芭蒂克爾及蘇博德古普塔（Bharti Kher & Subodh Gupta）、伊恩達文波特（Ian Davenport）、羅尼伍德（Ronnie Wood）、華欣布利蘇帕尼奇沃拉帕契（Wasinburee Supanichvoraparch）、康怡（Red Hong Yi）及楊奕佳（Ashley Yeo）等多位藝術家。 楊奕佳「虎與花」，估價32,000港元起。飄落在老虎身上的各種花朵都是瀕臨絕種的稀有品種，藉此提醒觀眾要保護僅餘的自然地區，以保存這些花卉和動物。圖／蘇富比提供 Ian Davenport作品「彩色老虎」，估價90,000港元起。達文波特的標誌性創作手法就是在畫布上細心謹慎地傾倒顏料，營造出充滿動感的效果。藝術家以這些別致的色彩線條比喻老虎斑紋的獨特性。圖／蘇富比提供 Wasinburee Supanichvoraparch作品「龍虎」，估價75,000港元起。藝術家參考了17世紀末至18世紀初掌權的帝侯奧古斯都二世珍藏的中國瓷器；奧古斯都二世曾以其名譽天下的「龍騎兵」交換 151 件瓷器，希望藉此營造威嚴勇悍、德才兼備的帝王形象。圖／蘇富比提供 張洹「罌粟虎」，估價80萬港元起。「我的藝術核心來自於岡仁波齊的藏地文化，骷髏頭元素在藏地文化里是守護神的象徵。對於我來 講，他們是一個個精靈，代表了來自宇宙的每一個生命體、生命細胞。在虎身上密集堆疊鮮豔的骷髏頭符號，傳達我們與虎，人與自然共生共存的道法自然法則。」圖／蘇富比提供