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虎年慈善拍賣救老虎 蘇富比攜手藝術家保育野生老虎
20世紀初，全球仍有大約10萬隻野生老虎，如今僅剩約3,900隻。牠們的生存正持續不斷地面臨棲息地喪失及盜獵的嚴峻威脅。國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）將於2022年4月12日起至5月5日止，與世界自然基金會（WWF）攜手舉辦「2022年世界自然基金會老虎藝蹤」線上慈善拍賣（WWF Tiger Trail 2022），共匯聚33座老虎雕塑及逾20件以老虎為靈感藝術品，由超過60位來自世界各地的藝術家參與創作，拍賣收益將用於支持世界自然基金會的老虎保育工作，包括保護森林棲息地、支持野外護林員以及東南亞當地社區的相關工作。
WWF Tiger Trail是一條結合藝術和保育於一體貫穿整個新加坡的藝術路徑，旨在透過互動教育方式喚起公眾對保護自然生態的意識。此次參與拍賣的藝術作品來自張洹、芭蒂克爾及蘇博德古普塔（Bharti Kher & Subodh Gupta）、伊恩達文波特（Ian Davenport）、羅尼伍德（Ronnie Wood）、華欣布利蘇帕尼奇沃拉帕契（Wasinburee Supanichvoraparch）、康怡（Red Hong Yi）及楊奕佳（Ashley Yeo）等多位藝術家。
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