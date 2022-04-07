momo推出全新周間網路帶狀節目「狠掃熱銷榜」

momo電視購物再出招，4月起推出全新周間網路帶狀節目「狠掃熱銷榜」，鎖定繁忙上班族下班後的一小時，讓網友一機掌握流行購物趨勢與當日TOP 10掃貨夯品，還能點選直播間左下角「直播購物袋」零時差下單，每周一至周五晚上7點至8點開播。歡慶新節目登場，momo更豪氣擲出網路直播「檔檔瘋狂撒上萬紅包」好康，即日起邊看直播、邊買好物還能搶momo幣。

隨著直播節目日常化，momo於2019年正式推出「全天候直播節目」，至今周間每日10小時直播不間斷，直播形式涵蓋新品開箱、夯品實測、服裝展演、美食料理等，填滿消費者的零碎時間，不僅培養大批固定收看的觀眾，更締造連續單月累積觀看人次上千萬佳績。

momo全新打造的「狠掃熱銷榜」即是觀察到晚上7點至8點收看直播的客群聚焦於白領上班族，此族群平日上班繁忙、時間瑣碎，但又渴望吸收時下最新資訊，momo盤點每日TOP 10人氣商品，讓上班族會員可以利用下班通勤至晚餐時段的一小時，快速跟上熱門話題、掌握時下最夯商品資訊。如果想隨著直播立即跟單，可點選直播間左下角的「直播購物袋」，當下直播節目中所推薦的商品購買連結都在購物袋中，方便消費者迅速下單。