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蝦皮購物攜手台灣大車隊 玩遊戲有機會免費搭計程車

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「4.18免運狂購節」天天豪撒0元免運券，更攜手百大品牌天天推出下殺最低1折起優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18免運狂購節」天天豪撒0元免運券，更攜手百大品牌天天推出下殺最低1折起優惠。圖／蝦皮購物提供

為了提振全台上班族連假後開工的心情，蝦皮購物「4.18免運狂購節」不僅天天狂灑0元免運券，同時攜手百大品牌祭出天天下殺最低1折起，飛利浦熱健康氣炸鍋7,000元有找、LG濕拖清潔機器人現省7,000元；還有三星電商獨家新機Samsung Galaxy M33 5G開賣，限量送原廠25W閃充。

蝦皮購物更加碼宣布「台灣大車隊」進駐蝦皮商城，期待透過強強聯手，滿足用戶更多元的生活需求。慶祝正式進駐蝦皮商城，台灣大車隊商城旗艦館首波即推出乘車券、潔衣家洗衣券及眾多驚喜優惠，再加碼祭出千萬乘車禮包，4月18日前上蝦皮購物玩遊戲就有機會獲得不同獎項價值的乘車金以及酒後代駕金、家電清潔券、居家清潔券、計程車一個月乘車金（總價值4,500元乘車金）等好禮。未來商城旗艦店也將整合所有關係企業的各式生活服務。

蝦皮購物「4.18免運狂購節」除了攜手台灣大車隊祭出千萬乘車大禮包，更天天精選品牌下殺1折起，包括Oral-B-3D電動牙刷破盤價1,490元，任天堂Switch電力加強版主機下殺10,199元，3M舒適型防螨枕心加厚版2入組活動特價999元等。電商獨家新機Samsung Galaxy M33 5G開賣，原價8,490元、4月18日當天使用85折券活動優惠價7,217元，限量再送原廠25W閃充；還有活動價23,999元的Xiaomi 12 12G+256G ，4月18日當天使用85折券只要21,999元，4月30日前再加碼送Redmi手環Pro。

此外，理膚寶水也將於4月10日至4月12日推出限時3天的超級新品日，B5瞬效全面修復精華新品上市，原價1,580元、活動優惠價1,400元，下單再抽Marshall藍牙喇叭。

交通運輸業首次進駐蝦皮商城，蝦皮購物攜手台灣大車隊推出「千萬乘車禮包」遊戲，抽一個月計程車乘車金。圖／蝦皮購物提供
交通運輸業首次進駐蝦皮商城，蝦皮購物攜手台灣大車隊推出「千萬乘車禮包」遊戲，抽一個月計程車乘車金。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18免運狂購節」，Samsung Galaxy M33 5G於4月18日當天使用85折券活動優惠價7,217元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18免運狂購節」，Samsung Galaxy M33 5G於4月18日當天使用85折券活動優惠價7,217元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18免運狂購節」，4月8日推出飛利浦熱穿透氣旋數位大白健康氣炸鍋6.2L，活動優惠價6,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18免運狂購節」，4月8日推出飛利浦熱穿透氣旋數位大白健康氣炸鍋6.2L，活動優惠價6,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18免運狂購節」，理膚寶水 B5瞬效全面修復精華30ml活動優惠價1,400元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18免運狂購節」，理膚寶水 B5瞬效全面修復精華30ml活動優惠價1,400元。圖／蝦皮購物提供

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