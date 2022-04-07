蝦皮購物攜手台灣大車隊 玩遊戲有機會免費搭計程車

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蝦皮購物更加碼宣布「台灣大車隊」進駐蝦皮商城，期待透過強強聯手，滿足用戶更多元的生活需求。慶祝正式進駐蝦皮商城，台灣大車隊商城旗艦館首波即推出乘車券、潔衣家洗衣券及眾多驚喜優惠，再加碼祭出千萬乘車禮包，4月18日前上蝦皮購物玩遊戲就有機會獲得不同獎項價值的乘車金以及酒後代駕金、家電清潔券、居家清潔券、計程車一個月乘車金（總價值4,500元乘車金）等好禮。未來商城旗艦店也將整合所有關係企業的各式生活服務。

蝦皮購物「4.18免運狂購節」除了攜手台灣大車隊祭出千萬乘車大禮包，更天天精選品牌下殺1折起，包括Oral-B-3D電動牙刷破盤價1,490元，任天堂Switch電力加強版主機下殺10,199元，3M舒適型防螨枕心加厚版2入組活動特價999元等。電商獨家新機Samsung Galaxy M33 5G開賣，原價8,490元、4月18日當天使用85折券活動優惠價7,217元，限量再送原廠25W閃充；還有活動價23,999元的Xiaomi 12 12G+256G ，4月18日當天使用85折券只要21,999元，4月30日前再加碼送Redmi手環Pro。