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花藝與香氛的激盪 日本大師東信重新演繹迪奧5款香氛
當花藝遇上香氛，會激盪出什麼火花呢？兩者間看似一個視覺、一個嗅覺，卻又有著巧妙的連結，香氛的起源，即是來自花卉，而花藝將花朵重新賦予新生命，創造出香氛更迷人的個性。
迪奧邀來日本花卉藝術家東信共同合作，從5款迪奧香氛世家最經典的香氛中汲取靈感，東信重新剖析5款香氛香氛的香氣軌跡與調香故事，透過獨具慧眼的花卉選材、設計，創造出5件花卉雕塑作品，演繹了「粉紅櫻花」、「蒙田大道」、「幸運時刻」、「柯勒諾瓦」、「晚夏茉莉」等芬芳世界。
來自東京的東信，以藝術手法留著花卉轉瞬即逝的美，並有多樣化的手法嘗試，包括把花卉裝置送上外太空，或是深海極地，挑戰許多不可能，而且透過花卉藝術的表現手法，希望能打破空間與時間限制，並充滿視覺的衝擊。
東信認為， 「迪奧香氛世家是個優雅且充滿故事的香氛世界。層層疊疊的香氣交織瞬息萬變的花卉氣息，宛如能感受到一朵鮮花從含苞待放、初綻到盛開的生命力，無時無刻勾引著感官，豐富著心靈。」
不同的香氛，在東信的創作下，呈現出雕塑作品與香氛的迷人相遇，「粉紅櫻花」就以春天櫻花盛開，呈現出粉紅花海感；「蒙田大道」以花香呈現出經典的蒙田灰；「幸運時刻」使用了迪奧先生最喜歡的鈴蘭花，並運用多種春天與夏天的花朵，呈現出季節更迭；「柯勒諾瓦」則是呈現出五月玫瑰盛開的美景；「晚夏茉莉」則是呈現出蜜糖般的黃色調包覆鮮花感。
為歡慶雙方合作，迪奧香氛世家專櫃也將換上新裝，展示東信的作品，即日起購買任一款香氛世家香氛，可享有極限量花卉藝術試香卡。
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