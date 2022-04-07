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和Jennie穿同款 義大利超模示範春夏必備鳥籠包
今年春夏水桶包又重回時尚舞台，方便拿取、收納的開口設計以及恰到好處的容量，都是備受歡迎的重點。Salvatore Ferragamo本季也推出了一款全新的Cage Bag鳥籠包，就是以水桶包身為基底，再結合品牌經典的設計元素，打造出能夠展現傳統工藝魅力與立體建築風貌的時尚單品。
Ferragamo Cage Bag鳥籠包靈感源自Salvatore Ferragamo先生1951年所創作出的經典Kimo涼鞋，該涼鞋的主打特色是以網狀編織皮革鞋面搭配可替換的皮革或絲質短襪，用雙層概念來呈現層次美感。這次Cage Bag鳥籠包也是延續這樣的設計，以繁複的步驟塑造出極為輕巧的鳥籠型、袋中袋結構，這樣鏤空感的包身也非常適合春夏季節。
內層的抽繩束口包可輕鬆取出替換，提供多種同色系或對比色選擇，材質則有皮革、天然織物以及法國藝術家Julien Colombier為春夏系列重新設計的經典罌粟花絲綢印花款等等。外層編織皮革上還以鉚釘裝飾，增添率性氣質。
全系列包款形象廣告特別邀請義大利超模Mariacarla Boscono主演，選在義大利工業城市都靈（Turin）裡的造紙廠Cartiere Burgo舊址拍攝，她身穿和BLACKPINK成員Jennie同款黑白配色服裝，自在展示不同配色的包款。優雅極簡的佈景象徵著建築大師Oscar Niemeyer極富表現力、雕塑感與感官衝擊的建築風格，呼應包款的整體結構之美。
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