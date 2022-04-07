響應世界健康日！萊爾富三度聯手寬心園推聯名蔬食新品

近年健康意識抬頭及健身風氣興盛，帶動低脂、高蛋白食物需求明顯提升，平時如何吃得健康、維持體態，更成為消費者重視的日常生活課題。4月7日是世界衛生組織（WHO）所訂的「世界健康日（World Health Day）」，萊爾富創業百年的福壽實業旗下的「洽富實業」及台灣蔬食品牌「寬心園」聯手，分別推出嫩雞胸及蔬食新品。

看好蔬食商機，萊爾富自2012年就陸續推出「健康素」、「環保素」的相關商品，包括自有品牌Hi-Kitchen香椿炒飯便當（蛋奶素可食）、引進桂冠素青醬野菇義大利麵，還推出可拆袋即食的甜蜜蜜玉米棒，提供「素食者」體現隨拆即食、不沾手的輕食尚概念。

萊爾富2020年7月即攜手台灣蔬食品牌「寬心園」引進4款全素的植物肉手藝餃，結合小農契作蔬菜與高達6成的未來肉，同年11月再引進3款素食乾拌麵，麵體使用72小時手工日曬製麵，口感Q彈有勁。

今年萊爾富與「寬心園」3度攜手，獨家聯名推出蛋奶素可食的蔬食新品「客家小炒飯糰」，以紫米飯糰為主，加上黃豆醬的鹹甘提味，創造出最具特色的素食客家小炒，售價49元；另一款「極品X.O醬三角飯糰」以海鹽壽司飯搭配極品素X.O醬素肉，鮮香菇、杏鮑菇、金針菇切成細絲，入油鍋炸出香氣，再加入乾豆皮、乾素肉、紅辣椒與素蔥油小火慢炒，不僅色香味俱全，還帶有微辣口感，售價39元；「寬心若燥飯」將寬心園主廚私房作法若燥迷人的獨家特製香氣，搭配美味茄汁豆包與高麗菜、香菇筍干和花椰菜等豐富配菜，售價89元；「多彩香梅天使涼麵」嚴選義大利麵中最細的「天使麵」（Angel Hair），加上手工特調的香梅醬汁，售價69元。即日起至5月3日到全台萊爾富購買指定寬心園品項，可加10元喝原萃日式綠茶（580mL，單件售價25元）。另，萊爾富推出的素食產品均為「非素食專用產線」。

瞄準市場對於雞肉的需求並響應世界健康日，萊爾富與洽富實業聯名推出3款星級舒肥雞胸新品，為了區別一般傳統電宰製程的「水冷式」雞肉處理方式，萊爾富引進的嫩雞胸新品，是「洽富實業」耗資12億打造全台唯一歐盟最高規格的氣冷式設備，每一隻雞都採單隻獨立吊掛不混雜，從掛雞到包裝，全程採電腦自動化生產、分切，用氣冷為雞肉降溫，不僅減少人為屠宰接觸與雞隻集中泡水降溫的交叉汙染疑慮，同時秉持「堅持使用食安頂規做氣冷雞」、「堅持無添加物」、「堅持使用高品質天然調味」，讓消費者可以吃到更高品質的雞肉。