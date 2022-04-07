快訊

綠營屏東縣長初選成派系總統前哨戰 潘孟安替賴清德先下一城

校園疫情頻傳 北市「全市停課」標準出爐

郭雪芙單邊Qeelin耳環搭逆天美腿 致敬女神原來是她？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
郭雪芙以超長版西裝搭配高跟鞋，讓逆天長腿與鉚釘造型的Wulu 18珠寶，更顯特異風格。圖 / 記者李政龍攝影、Qeelin提供（合成圖）
郭雪芙以超長版西裝搭配高跟鞋，讓逆天長腿與鉚釘造型的Wulu 18珠寶，更顯特異風格。圖 / 記者李政龍攝影、Qeelin提供（合成圖）

簡約的設計總能為造型帶來巧妙創意，而一件幾何風格的閃耀珠寶，更是全身造型的必備單品。東方珠寶品牌Qeelin今年適逢成立18周年，品牌特別推出全新Wulu 18系列的預先發表，並邀請近期以「華燈初上」廣受注目的人氣女星郭雪芙搶先配戴。郭雪芙除了以超長版西裝、10公分高跟鞋大秀逆天美腿，更搭配單邊Qeelin Wulu 18耳環，向她心中的「亞洲女神」致敬。

回到2004年，由品牌創意總監暨創辦人之一的Dennis Chan創立的Qeelin，是自東方神話中的瑞獸「麒麟」之名得到啟發，並將之轉化為品牌名稱與哲學，透過將東方經典符碼如「葫蘆」、討喜的動物「熊貓」、古代信物的「如意」，以化繁為簡的設計手法，轉化為Wulu、Bo Bo、Yu Yi等不同系列。

郭雪芙今日表示，由於之前就與Qeelin合作，加上設計風格獨特，是她今日以「品牌摯友」身份出席的原因。對能在上市前搶先配戴Wulu 18單品她感到特別開心，尤其Wulu的設計又有8、發財、幸運的聯想，而她今日造型靈感來自張曼玉曾在2004出席坎城影展時配戴Qeelin單邊耳環，並在同年以《錯的多美麗》（Clean）封后；現場主持人因而預祝郭雪芙，祝福她能以《華燈初上》在年底拿下金鐘影后。郭雪芙現場再大方分享，全系列新品中特別期待吊墜與頸環，並推薦小資女也可以簡單的服裝風格，搭配出珠寶的閃耀「亮度」。

適逢品牌18周年，Qeelin即將推出Wulu旗下子系列的Wulu 18，原本流線、弧形的空靈線條，結合立體的鉚釘結構後，進化為風格更為強烈的鮮明印象。同時Wulu 18將推出五種尺寸大小，其中最大尺寸的吊墜將採全球限量18只；全品項並將包含吊墜、皮革手環，以及首次推出的皮革頸環與胸針，透過皮革的柔軟與生機，讓男性也能輕鬆造型搭配。

微風南山QEELIN專門店

 地址：台北市信義區松智路17號

地話：02-2723-3057

Qeelin，Wulu 18K玫瑰金葫蘆鑲鑽手鐲，23萬7,000元；Qeelin Wulu 18K玫瑰金葫蘆鑲鑽戒指，11萬8,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin，Wulu 18K玫瑰金葫蘆鑲鑽手鐲，23萬7,000元；Qeelin Wulu 18K玫瑰金葫蘆鑲鑽戒指，11萬8,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu 18系列18K玫瑰金胸針，12萬7,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu 18系列18K玫瑰金胸針，12萬7,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu 18系列18K玫瑰金超大型吊墜，23萬9,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu 18系列18K玫瑰金超大型吊墜，23萬9,500元。圖 / Qeelin提供
配戴上Wulu 18單邊耳環的郭雪芙，表示造型靈感來自2004年時張曼玉出席坎城影展的相同風格。記者 / 李政龍攝影
配戴上Wulu 18單邊耳環的郭雪芙，表示造型靈感來自2004年時張曼玉出席坎城影展的相同風格。記者 / 李政龍攝影
位於微風南山的QEELIN專賣店，以品牌經典的紅黑二色打造，風格鮮明強烈。圖 / Qeelin提供
位於微風南山的QEELIN專賣店，以品牌經典的紅黑二色打造，風格鮮明強烈。圖 / Qeelin提供
Qeelin是在2004年時，由品牌創意總監暨創辦人的Dennis Chan，自東方神話中的瑞獸「麒麟」得到啟發而創立。圖 / Qeelin提供
Qeelin是在2004年時，由品牌創意總監暨創辦人的Dennis Chan，自東方神話中的瑞獸「麒麟」得到啟發而創立。圖 / Qeelin提供
Qeelin今日推出全新Wulu 18系列的預先發表，並邀請人氣女星郭雪芙搶先配戴。記者 / 李政龍攝影
Qeelin今日推出全新Wulu 18系列的預先發表，並邀請人氣女星郭雪芙搶先配戴。記者 / 李政龍攝影
QEELIN專賣店內，包含鏤空屏風、小熊抱枕等與品牌經典元素，皆散見於空間不同角落。圖 / Qeelin提供
QEELIN專賣店內，包含鏤空屏風、小熊抱枕等與品牌經典元素，皆散見於空間不同角落。圖 / Qeelin提供

延伸閱讀

郭雪芙性感美照露深溝 親回疑走光「美的東西汙穢了」

郭雪芙深V疑走光？「華燈」發聲明警告「有心人士」

獨／網瘋傳郭雪芙「華燈」露點片 尺度大解放原因曝光

這腿超美！郭雪芙不只有胸還有「極品細直長腿」　下衣失蹤的性感又純又欲

相關新聞

古董家具店老闆領路－用經典老件構築迷人的生活況味【燈具篇】下

隨著軟裝風氣逐漸發酵，比起系統性裝潢，能夠隨時移動的傢俱更為人注目，換個位置擺放輕鬆就能為家居氛圍創造新鮮感。

10招打造客廳的好方法 形塑溫馨優雅的好感空間

客廳是凝聚家庭情感的重要場所，也是定調居家風格的主要設計空間。

無限延展視覺空間？走廊設計好重要

對許多人來說，家中的走廊就像移動中的過渡空間，相對而言似乎不那麼重要，但其實連接各房間的廊道在空間秩序上具有它的重要性，在經過特別的設計後能帶來超乎想像的視覺效果，現在就一起來看看不同風格的廊道設計吧！

以設計擘劃幸福藍圖 老屋翻新寬敞明亮寓所

原格局2+1房還算符合屋主需求，然而客廳不夠寬敞、收納機能不足、加上廚房場域過大；導致餐廳介系模糊等缺失，都給日常生活帶來諸多不便。

郭雪芙單邊Qeelin耳環搭逆天美腿 致敬女神原來是她？

簡約的設計總能為造型帶來巧妙創意，而一件幾何風格的閃耀珠寶，更是全身造型的必備單品。東方珠寶品牌Qeelin今年適逢成立...

4月11日國際寵物日 Klook推薦四行程與毛小孩同樂

毛小孩早已是家中不可或缺的成員之一，據調查全台寵物貓狗數量已超過230萬，相當於每十人就有一人家中有養寵物，而4月11日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。