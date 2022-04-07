郭雪芙單邊Qeelin耳環搭逆天美腿 致敬女神原來是她？

簡約的設計總能為造型帶來巧妙創意，而一件幾何風格的閃耀珠寶，更是全身造型的必備單品。東方珠寶品牌Qeelin今年適逢成立18周年，品牌特別推出全新Wulu 18系列的預先發表，並邀請近期以「華燈初上」廣受注目的人氣女星郭雪芙搶先配戴。郭雪芙除了以超長版西裝、10公分高跟鞋大秀逆天美腿，更搭配單邊Qeelin Wulu 18耳環，向她心中的「亞洲女神」致敬。

回到2004年，由品牌創意總監暨創辦人之一的Dennis Chan創立的Qeelin，是自東方神話中的瑞獸「麒麟」之名得到啟發，並將之轉化為品牌名稱與哲學，透過將東方經典符碼如「葫蘆」、討喜的動物「熊貓」、古代信物的「如意」，以化繁為簡的設計手法，轉化為Wulu、Bo Bo、Yu Yi等不同系列。

郭雪芙今日表示，由於之前就與Qeelin合作，加上設計風格獨特，是她今日以「品牌摯友」身份出席的原因。對能在上市前搶先配戴Wulu 18單品她感到特別開心，尤其Wulu的設計又有8、發財、幸運的聯想，而她今日造型靈感來自張曼玉曾在2004出席坎城影展時配戴Qeelin單邊耳環，並在同年以《錯的多美麗》（Clean）封后；現場主持人因而預祝郭雪芙，祝福她能以《華燈初上》在年底拿下金鐘影后。郭雪芙現場再大方分享，全系列新品中特別期待吊墜與頸環，並推薦小資女也可以簡單的服裝風格，搭配出珠寶的閃耀「亮度」。

適逢品牌18周年，Qeelin即將推出Wulu旗下子系列的Wulu 18，原本流線、弧形的空靈線條，結合立體的鉚釘結構後，進化為風格更為強烈的鮮明印象。同時Wulu 18將推出五種尺寸大小，其中最大尺寸的吊墜將採全球限量18只；全品項並將包含吊墜、皮革手環，以及首次推出的皮革頸環與胸針，透過皮革的柔軟與生機，讓男性也能輕鬆造型搭配。

微風南山QEELIN專門店

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