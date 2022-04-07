新聞助導剃度出家 學習唐卡展出非遺文化

新北市客家文化園區即日起至111年5月29日展出「筆尖佛國－傳熹唐卡佛畫個展」。由客家籍藝術家傳熹，展出傳統唐卡與掐絲唐卡創作。而傳熹俗名邱小立，早期曾擔任東森新聞助理導播，後走向藝術創作之路，拜師學藝也自學漢傳佛畫及掐絲琺琅技術並結合唐卡創作，也繪製Q版唐卡作品讓創作饒富趣味，於畫作中展現細緻與深度。

「唐卡」在藏語意為「松樹」，是一種畫在布幔、紙上的畫像。唐卡興起於吐蕃時期，可隨意移動，便於收藏。而掐絲琺瑯工藝，是將景泰藍工藝，結合唐卡成為新興藝術形式，稱為掐絲唐卡。

掐絲唐卡使用銅線做圖樣，再填入顏色，讓畫作更添層次與質感，經定型後，畫面不變色、不變形、不變質，擁有較高藝術欣賞價值，便於長期保存與收藏。掐絲唐卡既保持傳統唐卡風格，充滿濃郁現代氣息，符合現代人的審美觀。手繪唐卡與掐絲琺瑯唐卡，兩者都屬於非物質文化遺產，稱非遺文化。

展出藝術家傳熹俗名邱小立，現為佛畫藝僧。原任職於東森新聞擔任助理導播、新聞動畫師、導演助理的媒體人，因緣際會走向藝術創作之路，從油畫、水墨、陶藝及唐卡藝術皆有涉獵，油畫作品「世界大同」曾入選2012桃源美展，2015 年曾於園區展出「飲水思源‧百家姓酒水壺－邱小立陶藝創作展」。

傳熹出家後，拜國家級傳承人拉孟為師，學習嘎瑪嘎孜畫派、自學漢傳佛畫及掐絲琺琅技術並結合唐卡創作迄今，作品細膩且富含寓意，其中所繪製的Q版唐卡作品，讓創作饒富趣味，深藏於畫作中的細緻與深度，值得細細品味。

「筆尖佛國－傳熹唐卡佛畫個展」展覽主軸展現唐卡創作，更連結藝術家創作歷程，手繪唐卡及掐絲琺瑯唐卡的細膩創作，透過專注於筆尖所傳達出定、靜、安、率、得的啟示，透過筆墨相依，線條環繞色彩，重新詮釋唐卡故事。