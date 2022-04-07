賀！OMAR威士忌於2022年世界威士忌大賽大豐收

2022年世界威士忌大賽結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌，共有2項酒款榮獲分類冠軍（Category Winner），另有3項酒款榮獲2面銀牌及1面銅牌，再次以濃厚的台灣風土特色，深深擄獲評審的味蕾。

世界威士忌大賽（World Whisky Awards, WWA）2007年由英國《威士忌雜誌》開始主辦，為少數專注於威士忌的競賽，亦為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一。

世界威士忌大賽賽制為將參賽品項依種類、產區及年份進行分類，評選出分類冠軍（Category Winner）及金銀銅牌，接著不區分年份，於各種類中評選出各產區總冠軍，最後集合各種類/各產區總冠軍進行品評，評選出世界最佳威士忌大獎。

榮獲分類冠軍的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（IPA酒桶）」，將桶陳IPA精釀啤酒雙酒花所表現出的花果香、草本、柑橘、青蘋果、堅果等香氣，經由過桶方式巧妙地融合在OMAR麥芽威士忌厚實飽滿的酒體中，激盪出台灣威士忌的新風味地圖。另一款榮獲分類冠軍的「 OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）」，係南投酒廠以小型蒸餾器所產出的麥芽新酒，注入美國白橡木所製成的新橡木桶，在台灣濕熱的風土條件下蛻變熟陳，綻放出香草、辛香料、焦糖、奶油等甜美香氣，細緻的橡木單寧讓口感更為渾厚，充滿生命力。

OMAR係蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法，保留天然風味色澤，展現威士忌最道地而原始的風土，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

◎2022年世界威士忌大賽（World Whisky Awards，WWA）得獎品項：

．分類冠軍（CATEGORY WINNER）：

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（IPA酒桶）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）#01150482

．銀牌獎（SILVER）：

OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（雪莉桶）#23164101

．銅牌獎（BRONZE）：

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（雪莉桶）#23163310

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