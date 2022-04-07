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LV 2022年度UNICEF Silver Lockit手鍊 有Virigil遺愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Silver Lockit X Virgil Abloh黑色鈦金屬手鍊，17,100元。圖／路易威登提供
Silver Lockit X Virgil Abloh黑色鈦金屬手鍊，17,100元。圖／路易威登提供

在2021年病故的鬼才男裝藝術總監Virgil Abloh，無疑是當代最具影響力的設計師，生前便積極參與慈善。他在2018年-2021年擔任路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝藝術總監期間，曾配合路易威登與聯合國兒童基金會（UNICEF）展開合作，在2020年2月首次為UNICEF打造原創的Silver Lockit手鍊作為慈善拍賣，一起為急需援助的兒童提供幫助。他為這款手鍊加入了個人風格相當強烈的粗獷練條，與厚索繩相連；搭配銀色的掛鎖及黑色的路易威登吊飾，為系列注入一股新鮮感。

如今，路易威登於4月1日推出Virgil Abloh重新打造第二個Silver Lockit手鍊系列。全新的設計完美呼應其第一個Silver Lockit系列：除了Virgil Abloh一貫的標誌性特色，另加入了新的材質與色彩：採用自然原色或黑色的鈦金屬製成的練條、掛鎖和路易威登吊飾，搭配霓虹黃、彩紅色或黑色索繩，價格分別為16,400元和17,100元。

自2016年以來，路易威登已透過販售Silver Lockit手鍊和吊墜系列為聯合國兒童基金會籌得超過1,800萬美元善款。路易威登每年都會推出新版Silver Lockit手鍊，持續表達對聯合國兒童基金會支持。每售出一條Virgil Abloh創作的Silver Lockit手鏈，路易威登將會捐贈100美元予聯合國兒童基金會。

路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供
路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供
Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊，16,400元。圖／路易威登提供
Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊，16,400元。圖／路易威登提供
路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供
路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供
Silver Lockit X Virgil Abloh黑色鈦金屬手鍊，17,100元。圖／路易威登提供
Silver Lockit X Virgil Abloh黑色鈦金屬手鍊，17,100元。圖／路易威登提供
Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊，16,400元。圖／路易威登提供
Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊，16,400元。圖／路易威登提供
路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供
路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供
路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供
路易威登推出全新由Virigil Abloh設計的 UNIFECR Silver Lockit手鍊。圖／路易威登提供

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