Tiffany 6月登Saatchi倫敦展 藝術家聯名紀念品必買

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.歡慶進駐倫敦150週年,宣佈將由2022年6月10日至2022年8月19日止於倫敦薩奇美術館(Saatchi Gallery)舉辦Tiffany & Co.「匠心妙藝」品牌展覽,展出逾400件萃選自品牌骨董珍藏庫的非凡珍寶,包括品牌的鎮店之寶128.54 克拉的 Tiffany 傳奇黃鑽、日前曾來台展出的逾80克拉帝國鑽石(Empire Diamond)巨鑽、典藏高級珠寶傑作、品牌享負盛名的櫥窗設計、電影「第凡內早餐」劇本手稿等標誌著流行文化的重要歷史文物等,勾勒出這185年來的珠寶與生活美學變遷。

展區將從7個不同主題,完整闡述Tiffany & Co.的各種面向。訪客一進入薩奇美術館,將先一睹創辦人Charles Lewis Tiffany的輝煌傳奇,緊接其後的展區讓人飽覽傳奇設計師Jean Schlumberger及Elsa Peretti的創意傑作。第三個分章以每年一度的Blue Book高級珠寶系列為主題;展區四則圍繞著於1886年面世的經典六爪鑲嵌 Tiffany® Setting鑽戒。接下來則穿過向電影「第凡內早餐」致敬的展區五,第六個展區以璀璨奪目的鑽石,印證品牌鑽石專家的豐厚資歷。最後,由Tiffany傳奇黃鑽作為展覽瑰麗的句號。