Onitsuka Tiger首間旗艦店入駐台北101 開賣米蘭時裝秀上款服飾、獨家鞋款

不同於其他時尚品牌，在新冠疫情期間調整發展腳步，來自日本在台深耕多年的Onitsuka Tiger（鬼塚虎），正式插旗台北101打造首間旗艦店，並開賣過去鮮少提供的米蘭時裝秀服裝款式、日製手工鞋款，讓粉絲們都為之振奮。

二十年前自母集團獨立，重新定位的時尚品牌Onitsuka Tiger選在「本命年」的2022年打造首間台灣旗艦店，對品牌也別具意義。據Onitsuka Tiger透露，品牌來台多年的心願之一就是擁有能完整陳列所有產品線的旗艦店，因此考察過台北及高雄等地點，經過多方考量，最終選擇入駐地標建築的台北101，希望媲美倫敦、巴黎等地店面。嶄新的Onitsuka Tiger台北101旗艦店採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸，引用最新的日本店裝風格，展現對台灣市場的重視。提供全系列商品，包含當代設計系列、經典鞋款、孩童衣鞋、以及品牌引以為豪的NIPPON MADE系列。

Onitsuka Tiger台北101旗艦店引進MOAGE CO系列鞋款，同時獨家限量販售MEXICO 66 SD手工染色系列。圖／Onitsuka Tiger提供

在諸多產品線中，最吸引人的莫過於Onitsuka Tiger創意總監Andrea Pompilio操刀，並曾登上米蘭時裝周的春夏服飾系列。概念源自「MILAN-TOKYO」，藉由服裝充分展現兩座時尚城市的特色，同時加入代表「虎年」的動物印花結合幾何圖案而成。像是透過招牌虎爪紋搭配鮮明的黃或白色彩，推出一系列拼接外套、滿版印花上衣、連身裙；同時應用於後背包、肩背包、托特包等配件。針織套裝以幾何為靈感，粗細線條交錯設計為單品增添豐富變化，系列包含女性衣裙與男裝上衣。

Onitsuka Tiger台北101旗艦店採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸，引用最新的日本店裝風格，展現對台灣市場的重視。圖／Onitsuka Tiger提供

不僅如此，對於喜愛品牌鞋款的消費者，Onitsuka Tiger台北101旗艦店還引進MOAGE CO系列鞋款，這是將品牌80年代的經典跑鞋重新詮釋，獨特的方形鞋頭是其特色，復古色彩配上科技感的厚實鞋底，有著柔軟的舒適穿著感。同時獨家限量販售MEXICO 66 SD手工染色系列，每一雙鞋面都經由日本匠人親自染製，深具工藝品質與特殊性。

Onitsuka Tiger台北101旗艦店，以英文書寫了品牌精神與發展歷史。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger創意總監Andrea Pompilio操刀，並曾登上米蘭時裝周的春夏服飾系列，也在旗艦店中銷售。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋5,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger虎紋設計洋裝5,700元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger針織漁夫帽3,000元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger女性短版針織上衣3,900元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋5,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger針織長裙 6,000元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MOAGE CO鞋5,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger中性虎紋設計短褲5,400元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger中性虎紋設計夾克11,400元。圖／Onitsuka Tiger提供