Onitsuka Tiger首間旗艦店入駐台北101 開賣米蘭時裝秀上款服飾、獨家鞋款
不同於其他時尚品牌，在新冠疫情期間調整發展腳步，來自日本在台深耕多年的Onitsuka Tiger（鬼塚虎），正式插旗台北101打造首間旗艦店，並開賣過去鮮少提供的米蘭時裝秀服裝款式、日製手工鞋款，讓粉絲們都為之振奮。
二十年前自母集團獨立，重新定位的時尚品牌Onitsuka Tiger選在「本命年」的2022年打造首間台灣旗艦店，對品牌也別具意義。據Onitsuka Tiger透露，品牌來台多年的心願之一就是擁有能完整陳列所有產品線的旗艦店，因此考察過台北及高雄等地點，經過多方考量，最終選擇入駐地標建築的台北101，希望媲美倫敦、巴黎等地店面。嶄新的Onitsuka Tiger台北101旗艦店採用簡約的黑、白色系，並點綴紅色為主軸，引用最新的日本店裝風格，展現對台灣市場的重視。提供全系列商品，包含當代設計系列、經典鞋款、孩童衣鞋、以及品牌引以為豪的NIPPON MADE系列。
在諸多產品線中，最吸引人的莫過於Onitsuka Tiger創意總監Andrea Pompilio操刀，並曾登上米蘭時裝周的春夏服飾系列。概念源自「MILAN-TOKYO」，藉由服裝充分展現兩座時尚城市的特色，同時加入代表「虎年」的動物印花結合幾何圖案而成。像是透過招牌虎爪紋搭配鮮明的黃或白色彩，推出一系列拼接外套、滿版印花上衣、連身裙；同時應用於後背包、肩背包、托特包等配件。針織套裝以幾何為靈感，粗細線條交錯設計為單品增添豐富變化，系列包含女性衣裙與男裝上衣。
不僅如此，對於喜愛品牌鞋款的消費者，Onitsuka Tiger台北101旗艦店還引進MOAGE CO系列鞋款，這是將品牌80年代的經典跑鞋重新詮釋，獨特的方形鞋頭是其特色，復古色彩配上科技感的厚實鞋底，有著柔軟的舒適穿著感。同時獨家限量販售MEXICO 66 SD手工染色系列，每一雙鞋面都經由日本匠人親自染製，深具工藝品質與特殊性。
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