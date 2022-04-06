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為蘋果酒注入清酒魂！山陽盃酒造蘋果氣泡清酒首度登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒高酒精款，入口有著蘋果的微甜含香，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒高酒精款，入口有著蘋果的微甜含香，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在百家爭鳴的蘋果酒（CIDER）市場中，綠芽酒藏引進了來自日本兵庫縣的精品蘋果酒「CIDRE RONRON PROTOTYPE」系列，包含「高精度」、「美國白橡木桶」、「無濾過」、「清酒1801號協會酵母」等4款蘋果酒，首次進軍台灣市場。

蘋果酒是使用蘋果汁釀造的酒精飲料，因為帶有氣泡的特性，經常與啤酒擺在一起，但在分類上屬於水果酒。「CIDRE RONRON PROTOTYPE」系列，採用兵庫縣產的蘋果，採用與香檳相同的「瓶中二次發酵法」釀造，不但顛覆一般蘋果酒只在口味上做變化的印象，更是一系列在釀造手法上相當突破的酒款。

釀造CIDRE RONRON PROTOTYPE系列的山陽盃酒造，來自日本關西的兵庫縣，兵庫縣是日本酒重鎮之一，山陽盃酒造更是深耕日本酒釀造百年的酒造，其日本酒「播州一献」已是相當有知名度的銘柄，然而在2018年一場意外的大火，造成酒造相當嚴重損失，加上傳統日本酒的飲用人數也連年下滑，為了長遠經營，除了更加努力向海外發展外，杜氏也開始深思其他的可能性。

近幾年低酒精度的清爽酒款，與氣泡類型的酒款開始逐漸盛行，因此山陽盃酒造開始試行釀造CIDER蘋果酒，試著拉近山陽盃與消費者的距離，也希望能建立起日本酒與蘋果酒間的橋梁，讓日本酒更加的親和同時讓蘋果酒更加的精緻化，作為傳統與創新的橋接的傳接者。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於日本關西兵庫縣的山陽盃酒造株式株式会社。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於日本關西兵庫縣的山陽盃酒造株式株式会社。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒無濾過款，口感酸潤不甜不會太辛口，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒無濾過款，口感酸潤不甜不會太辛口，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒清酒1801號協會酵母款，尾段帶點酒精的苦韻，風味迷人，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒清酒1801號協會酵母款，尾段帶點酒精的苦韻，風味迷人，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒美國白橡木桶款，帶有甜甜濃縮的蘋果派香氣，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CIDRE RONRON PROTOTYPE蘋果酒美國白橡木桶款，帶有甜甜濃縮的蘋果派香氣，360毫升，建議售價1,250元。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「CIDRE RONRON PROTOTYPE」蘋果酒，採用與香檳相同的「瓶中二次發酵法」釀造。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「CIDRE RONRON PROTOTYPE」蘋果酒，採用與香檳相同的「瓶中二次發酵法」釀造。圖／綠芽酒藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 酒精

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