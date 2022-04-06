身份證有012！卜卜蜆鍋免費吃到飽　壽星送和牛吃到飽

馬辣集團旗下的「熊一頂級燒肉」自2001年進軍台北西門町，主打高cp值的燒肉吃到飽。為提供更好的用餐體驗，熊一近期重新翻新店內裝潢，並同步推出新菜單。為慶祝重新開幕，凡身份證含有「0、1、2」任兩碼，即可免費升級新推出的「卜卜蜆鍋」吃到飽。當月壽星前來用餐，全桌即可升級「美國SRF極黑和牛」吃到飽。

熊一的裝潢一改過去美式工業風格，改以和風小木屋風格呈現。開放式的自助吧並且引進冰溫水霧系統，提昇食材保冷、保鮮效果。菜單部份，則提供力士燒肉、大關燒肉、橫綱燒肉等3種新方案，最多可無限提供美國SRF極黑和牛、美國Prime厚切牛排、Choice頂級翼板牛排等肉品，還有野生草蝦、東石鮮蚵、阿根廷天使紅蝦等海鮮食材，共計超過60種選擇。

除此之外，生鮮自助吧則有蜜汁雞翅、法式檸檬雞、日式照燒雞等食材，並提供安格斯黑牛咖咖哩飯、半熟溫泉蛋等熟食。店內並無限供應合計20種口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，並有多種飲料，每人598～898元，加價48元，則可升級火烤雙享吃到飽。

為慶祝新裝登場，即日起至4月30日期間，4成人以上同行，並且提前至少1日預約橫綱燒肉方案，同行者任一人身份證有0、1、2任2碼，全桌即可免費升級新推出的「卜卜蜆鍋」吃到飽。除了可以品嚐由台西漁港新鮮直送的蛤蠣湯底，還可搭配無限供應的美國Choice牛胸腹肉片或豬梅花肉片，更添豐富性。