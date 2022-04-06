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連鎖餐廳首創！貳樓攜手果陀文創 推出沉浸式情境喜劇

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
貳樓餐飲邀請消費者一同品味人生的愛情旅程。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓餐飲邀請消費者一同品味人生的愛情旅程。圖／貳樓餐飲提供。

台灣早午餐連鎖龍頭貳樓餐飲攜手果陀文創，在餐廳融入沉浸式劇場體驗，讓顧客在享用美食的同時，更能深刻體驗到味蕾之外的感官饗宴，為台灣觀眾開創全新的情境喜劇結合美食的觀賞形式。《我們分手吧》將於4月9日起在貳樓師大店展開首輪演出，售票資訊請洽兩廳院售票系統OPENTIX；即日起雙人約會享9折，四人同行享8折優惠。

劇中詼諧無俚頭的故事發展、演員與觀眾的即興互動、以及挖掘愛情面貌的心靈對話，每位顧客都能在享用貳樓美食大快朵頤之際，透過輕鬆幽默的劇情感受每個人可能都會遇到的愛情課題。

貳樓餐飲創辦人暨董事長黃寶世，14年來帶領團隊以開放的態度面對環境各種挑戰、歡迎各種可能性，本身就熱愛觀看國內外各種劇場演出。黃寶世表示：「希望藉由這次的演出，讓觀眾在貳樓的美好體驗延續，喚起了每個人生命中已經擁有的美好。」

果陀文創執行長林靈玉執行長也表示：「果陀在劇場界耕耘33年來，一直積極開拓劇場演出形式，在創作過程經過不斷地的排練與修正，用開放包容的態度緊密合作之下完成，期待本次活動讓表演走下舞台、走出劇場，真實地進入生活。」

本次在「我們分手吧」劇場中，貳樓餐飲提供豐富的餐點，午餐場次可選擇愛情酸甜滋味「愛情與麵包早午餐」；晚餐場次可以選擇豐富飽足的「激情飽滿晚餐」。茹素消費者也不用擔心，早午餐可選擇「法式浪漫橙香蛋煎佐松露奶油時蔬」，晚餐可以選「銷魂松露奶油燉飯佐時蔬」。

貳樓餐飲與果陀文創攜手推出「我們分手吧」情境劇，反映時下年輕人太輕易分手或不能好好分手的關卡。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓餐飲與果陀文創攜手推出「我們分手吧」情境劇，反映時下年輕人太輕易分手或不能好好分手的關卡。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓餐飲開創全新的複合商業型態，攜手果陀文創將劇場體驗帶入餐飲。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓餐飲開創全新的複合商業型態，攜手果陀文創將劇場體驗帶入餐飲。圖／貳樓餐飲提供。
「我們分手吧」情境劇將於4月9日起在貳樓師大店展開首輪演出。圖／貳樓餐飲提供。
「我們分手吧」情境劇將於4月9日起在貳樓師大店展開首輪演出。圖／貳樓餐飲提供。

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