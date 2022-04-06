百達翡麗發表首個十分之一秒的單按把計時碼表腕表

鐘表龍頭品牌百達翡麗（Patek Philippe）今（4月6）日舉辦線上記者會，發表全新編號5470P-001十分之一秒單按把計時碼表，是品牌首度推出可短時量度十分之一秒的計時碼表，配備新款CH 29-535 PS 1/10手上鍊機芯，共具有31項專利，其中7項為專為此機芯新增的設計，展現百達翡麗耗時10年研發的成果。

★動感外觀 創新專利

這款全新的腕表，饒富動感的外觀設計，靈感來自編號5370雙追針計時碼表，包括圓形Calatrava的表殼與按把的設計，並以對比的海軍色與紅色營造休閒氣息。2點鐘位置的按鈕，可以啟動、停止和重設計時功能。中央時分指針走時。白色中央秒針計時，紅色的則是十分之一秒計時指針。兩枚中央計時秒針各由獨立裝置驅動，銀白色的秒針每分鐘環繞一圈，以傳統方式展示量度秒數，對應內表圈的珠珠點狀時標。紅色的十分之一秒計時指針每12秒環繞一圈，相對一般計時秒針走快5倍，可對照表圈上軌道式的時標讀時，每等分以十分之一為顯示單位。計時時間的閱讀可先循珠珠點狀時標讀取秒數，接着讀外圍軌道刻度，從上一顆紅色標記開始之後共經過幾個十分之一秒的等分數量。三點中位置為計時分鐘顯示盤，展示三十分鐘瞬跳計算器。這個同心圓顯示的設計，就是7項專利的其中之一。

計時秒表是百達翡麗的傳統經典，品牌自19世紀開始以精準的計時時計聞名，更往往結集萬年曆或三問等其他複雜功能。1930、31年間品牌就已推出配備十分之一秒計時秒功能的懷表，今已為百達翡麗博物館珍藏。進入21世紀後，品牌研發出一系列計時秒機芯，在2005年後開始納入常賣款式生產，目前線上共有20多款男女計時秒表。而製作難度較高的全新編號5470P-001十分之一秒單按把計時碼表，製作難度與陀飛輪、三問及雙針計秒計時秒等腕表不相伯仲，目前將以以少量形式登場。

★從既有經典延伸的頂尖技術

十分之一秒單按把計時碼表，最大的挑戰就是動力。工程師團隊選定2009年推出的雙追針CH 29-535 PS機芯為基礎，因為這款機芯本身具有導柱輪與橫向齒輪離合器，並備有兩枚中央計時秒針。團隊以54個零件組成的全新十分之一秒計時裝置取代原本的追針裝置，讓厚度維持纖薄容易配戴。

為提供足夠動能，需要提升機芯擺動頻率，因此品牌汲取2011年時出現在編號5550P百達翡麗「先進技術研究」 系列萬年曆腕表機芯的技術，採用Oscillomax®矽材質的擒縱調節系統，將CH 29-535 PS機芯的振頻從4赫茲提升至5赫茲，奠定CH 29-535 PS 1/10機芯的動力基礎。第二個專利「發條錮芯軸槽口設計」，則讓機芯在提高動力的狀況下還能維持原有的單一發條盒設計、不致影響尺寸。

開源之外也節流。特地以Silinvar®矽材質製作的十分之一秒指針比精鋼指針輕三倍，不過要為這種新的材質上色、並粘接到金屬零件上，百達翡麗也分別開發了2種新的專利技術「矽製指針表面添上底層塗料」、「鐘表零件組裝過程」。機芯結構中「十分之一秒驅動齒輪，具備對抗齒隙特性」這項就是將齒輪分為上下兩半，除了維持精準順暢的計時，也能減少耗能。為了能使十分之一秒計時在計時功能運作的30分鐘內，全程保持同一精準度，避震更是一大重點。專利中「計時秒裝置備有吸震鉤件」與「鐘擺吸震系統」都是為此而創新的發明。

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