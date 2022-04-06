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SOGO日本展累計10人確診 忠孝館4月7日起分流上班
遠東SOGO百貨連假期間因日本展參展廠商確診，忠孝館除了停業一天清消外，台北市衛生局更緊急發出7萬封簡訊提醒民眾，衛生局今日再公布SOGO忠孝館、復興館有確診者足跡，為加強百貨防疫措施，遠東SOGO百貨表示，忠孝館人員從4月7日起實施分流上班等一系列防疫強化措施。
SOGO忠孝館日本展，該起群聚目前已累積2名顧客與8名廠商確診，而2名顧客皆是收到簡訊後前往採檢確診。對此，SOGO即日起強化防疫措施如下：忠孝館人員將自4月7日至4月20日進行分流上班。也加強對各專櫃、臨時人員之警覺與應變，對所有參展臨時人員加強列冊監管。並擴大各部門防疫能力：設置各課(室)防疫專責人員，勞安室召集防疫訓練、政策佈達、部門防疫督導。
人員管理部分，特展及施工廠商人員，須持施打2劑以上疫苗証明，或7天內PCR陰性證明方可進場。督促外包保全及清潔人員施打2劑疫苗，並鼓勵施打第三劑疫苗追加劑。督促餐飲專櫃人員施打2劑疫苗，並鼓勵施打第三劑疫苗追加劑。
環境部分包括展覽會館實施單一入口實聯及測量體溫。用餐區與超市推車提籃，消費者用避立即清消。增加客用電梯、手扶梯、廁所等公共區域清消頻次。持續每日閉店後自主噴灑消毒。
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