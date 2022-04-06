有夠威！金車噶瑪蘭2022威士忌行業大賞、WWA再奪金牌

威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》日前公布2022年「威士忌行業大賞 （Icons of Whisky Awards）」獲獎名單，噶瑪蘭威士忌酒廠榮獲「世界產區年度蒸餾酒廠（Distiller of the Year）」、「世界產區最佳風雲人氣酒廠（Visitor Attraction of the Year」」兩項酒廠大獎；品牌大使蔡佳恩（Sandra Tsai）獲頒「世界威士忌年度品牌大使 （World Whisky Brand Ambassador of the Year）」高度肯定。而在「世界威士忌競賽 （World Whiskies Awards）」中，金車噶瑪蘭抱回兩座台灣冠軍、三面金牌的優秀成績。

威士忌行業大賞評審特別指出金車噶瑪蘭是「台灣人才和在地藝術家堅定的提倡者暨培育者」，致力於回饋孕育噶瑪蘭威士忌的在地社區，獲頒「世界產區年度蒸餾酒廠冠軍」、「世界產區最佳風雲人氣酒廠」實至名歸。

噶瑪蘭品牌大使蔡佳恩憑藉著「優異的文化包容力和跨文化溝通能力」，以熱忱與使命感將金車噶瑪蘭的故事及卓越威士忌分享到世界各地，獲頒「世界威士忌年度品牌大使」，這也是繼2021年噶瑪蘭品牌大使蔡欣嬑（Kaitlyn Tsai）獲獎後，評審再次頒發給噶瑪蘭品牌大使的高度肯定，噶瑪蘭兩位品牌大使對於台灣威士忌的熱情與情感，深受評審讚賞。

在今年世界威士忌競賽中，「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」與「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」，已連續兩年獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」與「台灣最佳單一麥芽威士忌」大獎，此外，噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌—波特風味桶共三款威士忌，皆受頒金牌殊榮，再次展現金車噶瑪蘭完美的品質與風味。

◎2022年 Icons of Whisky威士忌行業大賞： ．世界產區年度蒸餾酒廠 ．世界產區年度最佳風雲人氣酒廠 ．世界威士忌年度品牌大使 ◎2022年 World Whiskies Awards世界威士忌競賽： ．台灣冠軍 台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌——噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒 台灣最佳單一麥芽威士忌——噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌 ．金牌 噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒 噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒 噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——波特風味桶

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康