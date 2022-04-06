GUCCI瑞士腕表50周年 時光「園遊會」魔幻開張

隨著日前GUCCI Wonderland活動的盛大開展，GUCCI並在日內瓦發表了第二波高級珠寶腕表。早在1972年時，GUCCI曾前進瑞士製表重鎮拉紹德封（La Chaux-de-Fonds），以結合義大利設計與瑞士製表的高品質，寫下全新一頁。今年為慶祝GUCCI瑞士腕表50周年，GUCCI再度釋出一只以夜間嘉年華會為主題的短影片，

除介紹全系列的新機芯與高級珠寶腕表，更展現品牌在奢華時計領域中的狂野新一步。

長約三分鐘的短影片中，一個鑲有Dancing Bee與GRIP字樣的古典座鐘在獅子、芭蕾舞者、靈蛇的裝飾下，掀開了嘉年華會的序幕。為大人和小孩同樣帶來歡樂的摩天輪上，旋轉的觀景「座艙」換成五光十色、自轉也公轉的旋轉寶石，並以光芒四射的機芯帶來動力，暗喻G-Timeless Planetarium腕表令人瞠目結舌的閃耀面盤，以及分秒轉動、並經鑽石鑲嵌的陀飛輪。表款將提供白金、玫瑰金和黃金款式，並分別搭配不同成色的半寶石轉盤，訂價自740萬元至915萬元不等。

GRIP-O-METER的遊戲，則挑戰了旋轉的「跳字」視窗，在分秒轉動間散發雀躍能量、並顛覆傳統閱讀時間的習慣。更有甚者，Grip Sapphire機械腕表則使用了薄荷綠藍寶石表殼，以其通透質地宛如湖水綠般的清澈或水果軟糖的甜美，引發無限遐想。薄荷綠表殼並將搭配紫色或綠松石面盤，訂價皆為310萬元。

GUCCI 25H鏤空陀飛輪則帶來全新陀飛輪機芯，並在裝飾與橋板設計上，帶來義大利式滂礡雄偉的建築美學。同時鏤空設計與透明的後底蓋更讓人發現：連機芯背面的橫式橋板也具有GUCCI的雙C Logo，帶來高辨識度，而其白金或黃金鍊帶款皆由100%的再生金製造，讓奢華也可以兼具環保意念，其中黃金款搭配綠色橡膠表帶為385萬元，而黃金款搭配黃金鍊帶則為550萬元。

園遊會的目光下一秒轉移到了散發衝撞活力的碰碰車，並由無數蜜蜂造型的碰碰車，彼此交會、擦撞出笑鬧與玩趣。原來這正是年度最歡樂、最「跳」的Dancing Bees腕表，以重新切割並組合的蛋白石面盤帶來馬賽克般的拼接視覺。甚至表帶、表殼、表圈也大量鑲嵌鑽石，華麗指數瞬間破表；園遊會的最後，且搭上旋轉的「Moonlight」月光飛車：G-Timeless Moonlight腕表的面盤上刻以流星、鑽石星星，像跟時間永不停歇的追逐遊戲。全新的Gucci機芯GGV838.MP將具備精密的月相周期顯示並搭配隕石面盤，無論藍色星空或灰色星空款，訂價皆為135萬元。