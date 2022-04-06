快訊

今年首颱「馬勒卡」最快明天生成 對台天氣影響曝光

台灣下一步？蔡總統：非放任病毒肆虐的「與病毒共存」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GUCCI瑞士腕表50周年 時光「園遊會」魔幻開張

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI G-Timeless Planetarium腕表，915萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI G-Timeless Planetarium腕表，915萬元。圖 / GUCCI提供

隨著日前GUCCI Wonderland活動的盛大開展，GUCCI並在日內瓦發表了第二波高級珠寶腕表。早在1972年時，GUCCI曾前進瑞士製表重鎮拉紹德封（La Chaux-de-Fonds），以結合義大利設計與瑞士製表的高品質，寫下全新一頁。今年為慶祝GUCCI瑞士腕表50周年，GUCCI再度釋出一只以夜間嘉年華會為主題的短影片，

除介紹全系列的新機芯與高級珠寶腕表，更展現品牌在奢華時計領域中的狂野新一步。

長約三分鐘的短影片中，一個鑲有Dancing Bee與GRIP字樣的古典座鐘在獅子、芭蕾舞者、靈蛇的裝飾下，掀開了嘉年華會的序幕。為大人和小孩同樣帶來歡樂的摩天輪上，旋轉的觀景「座艙」換成五光十色、自轉也公轉的旋轉寶石，並以光芒四射的機芯帶來動力，暗喻G-Timeless Planetarium腕表令人瞠目結舌的閃耀面盤，以及分秒轉動、並經鑽石鑲嵌的陀飛輪。表款將提供白金、玫瑰金和黃金款式，並分別搭配不同成色的半寶石轉盤，訂價自740萬元至915萬元不等。

GRIP-O-METER的遊戲，則挑戰了旋轉的「跳字」視窗，在分秒轉動間散發雀躍能量、並顛覆傳統閱讀時間的習慣。更有甚者，Grip Sapphire機械腕表則使用了薄荷綠藍寶石表殼，以其通透質地宛如湖水綠般的清澈或水果軟糖的甜美，引發無限遐想。薄荷綠表殼並將搭配紫色或綠松石面盤，訂價皆為310萬元。

GUCCI 25H鏤空陀飛輪則帶來全新陀飛輪機芯，並在裝飾與橋板設計上，帶來義大利式滂礡雄偉的建築美學。同時鏤空設計與透明的後底蓋更讓人發現：連機芯背面的橫式橋板也具有GUCCI的雙C Logo，帶來高辨識度，而其白金或黃金鍊帶款皆由100%的再生金製造，讓奢華也可以兼具環保意念，其中黃金款搭配綠色橡膠表帶為385萬元，而黃金款搭配黃金鍊帶則為550萬元。

園遊會的目光下一秒轉移到了散發衝撞活力的碰碰車，並由無數蜜蜂造型的碰碰車，彼此交會、擦撞出笑鬧與玩趣。原來這正是年度最歡樂、最「跳」的Dancing Bees腕表，以重新切割並組合的蛋白石面盤帶來馬賽克般的拼接視覺。甚至表帶、表殼、表圈也大量鑲嵌鑽石，華麗指數瞬間破表；園遊會的最後，且搭上旋轉的「Moonlight」月光飛車：G-Timeless Moonlight腕表的面盤上刻以流星、鑽石星星，像跟時間永不停歇的追逐遊戲。全新的Gucci機芯GGV838.MP將具備精密的月相周期顯示並搭配隕石面盤，無論藍色星空或灰色星空款，訂價皆為135萬元。

據了解：由於去年第一波的高級珠寶腕表叫好也叫座，造成全世界熱烈迴響，加上High Watch數量不多，台灣目前預計將在第三季進行少量新品到貨發表；如果有特別心儀的高單價款式，則建議則可提前預約、線上預覽，預計最快將可在今年年底12月到貨。

GUCCI在日內瓦發表了第二波高級珠寶腕表，展現在奢華時計領域的全新野心。圖 / GUCCI提供
GUCCI在日內瓦發表了第二波高級珠寶腕表，展現在奢華時計領域的全新野心。圖 / GUCCI提供
GUCCI在日內瓦發表了第二波高級珠寶腕表，展現在奢華時計領域的全新野心。圖 / GUCCI提供
GUCCI在日內瓦發表了第二波高級珠寶腕表，展現在奢華時計領域的全新野心。圖 / GUCCI提供
極為精準的G-Timeless Moonlight腕表，其月相以29.5天為周期，並使用品牌自製的全新GGV838.MP機芯。圖 / GUCCI提供
極為精準的G-Timeless Moonlight腕表，其月相以29.5天為周期，並使用品牌自製的全新GGV838.MP機芯。圖 / GUCCI提供
GUCCI G-Timeless Moonlight藍色星空腕表，135萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI G-Timeless Moonlight藍色星空腕表，135萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI 25H鏤空陀飛輪則帶來全新陀飛輪機芯，並在裝飾與橋板設計上，帶來義大利式滂礡雄偉的建築美學。圖 / GUCCI提供
GUCCI 25H鏤空陀飛輪則帶來全新陀飛輪機芯，並在裝飾與橋板設計上，帶來義大利式滂礡雄偉的建築美學。圖 / GUCCI提供
長約三分鐘的短影片中，一個古典、華麗的大鐘在獅子、芭蕾舞者的裝飾下，掀開嘉年華會的序幕。圖 / GUCCI提供
長約三分鐘的短影片中，一個古典、華麗的大鐘在獅子、芭蕾舞者的裝飾下，掀開嘉年華會的序幕。圖 / GUCCI提供
GUCCI G-Timeless Dancing Bees腕表，740萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI G-Timeless Dancing Bees腕表，740萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI 25H 18K白金腕表搭配午夜藍橡膠表帶，訂價420萬元，也是今年最為搶眼的重點表款。圖 / GUCCI提供
GUCCI 25H 18K白金腕表搭配午夜藍橡膠表帶，訂價420萬元，也是今年最為搶眼的重點表款。圖 / GUCCI提供
將時計結合包款的手拿包，兼容了義大利奢華品牌的創意與瑞士的精密哲學。圖 / GUCCI提供
將時計結合包款的手拿包，兼容了義大利奢華品牌的創意與瑞士的精密哲學。圖 / GUCCI提供
GUCCI於日內瓦發表現場，並帶來另一個溫室花園，展出品牌過去50年間的骨董精彩創意。圖 / GUCCI提供
GUCCI於日內瓦發表現場，並帶來另一個溫室花園，展出品牌過去50年間的骨董精彩創意。圖 / GUCCI提供
GUCCI 25H 18K黃金腕表，搭配綠色橡膠表帶，385萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI 25H 18K黃金腕表，搭配綠色橡膠表帶，385萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI Grip薄荷綠藍寶石表殼、綠松石面盤腕表，310萬元。圖 / GUCCI提供
GUCCI Grip薄荷綠藍寶石表殼、綠松石面盤腕表，310萬元。圖 / GUCCI提供
只要按下開關，面盤上的寶石時標將開啟旋轉模式，讓手表瞬間化身閃耀的寶石摩天輪。圖 / GUCCI提供
只要按下開關，面盤上的寶石時標將開啟旋轉模式，讓手表瞬間化身閃耀的寶石摩天輪。圖 / GUCCI提供
短影片中的蜜蜂、寶石摩天輪、機芯結構，打造了一個魔幻而前衛的GUCCI夜間嘉年華會。圖 / GUCCI提供
短影片中的蜜蜂、寶石摩天輪、機芯結構，打造了一個魔幻而前衛的GUCCI夜間嘉年華會。圖 / GUCCI提供

腕表 義大利 鑽石

延伸閱讀

影／武士魂炸裂！RICHARD MILLE RM 47陀飛輪 再現浪人美學

大咖NFT聯名！HUBLOT X 村上隆 元宇宙驚喜加碼

簡直為了戴口罩而生！GUCCI「防沾染」9色新唇釉上市

2022 WW表展／積家複雜工藝大師腕表 一秒連線瑞士星空

相關新聞

GUCCI瑞士腕表50周年 時光「園遊會」魔幻開張

隨著日前GUCCI Wonderland活動的盛大開展，GUCCI並在日內瓦發表了第二波高級珠寶腕表。早在1972年時，...

物價高漲 家電達人486先生揭精省三招

受到國際原物料成本持續攀高影響，冰箱、洗衣機、乾衣機等家電預計將再掀一波漲勢，不少網友發起討論「東西越來越貴該如何省荷包...

雀巢可可脆片新推「字母趣」！超萌迷你尺寸邊玩邊學

國際食品品牌雀巢旗下的雀巢早餐脆片，推出全新「雀巢可可脆片字母趣(魚油DHA)」，強調從營養、造型、尺寸三管齊下，包括獨...

De Beers 13億絕世珠寶襲台 瑰麗大自然創造26克拉巨鑽

以優質美鑽聞名的De Beers Jewellers自即日起至5月8日在De Beers 台北101精品店「Natura...

春大直「主廚市場」4/13開門！10品牌顛覆餐食界線

台北大直商圈的「主廚市場CHEF MARKET」即將於4/13開門，強調顛覆餐食的界線，是專為都市人打造的「食髦」的市場...

限時4天！city’super金卡會員8.8折 百項商品1+1優惠

city’super開工送會員好禮，4月7日至4月10日年度「會員尊榮日」於全台8店登場，除針對city’super的s...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。