De Beers 13億絕世珠寶襲台 瑰麗大自然創造26克拉巨鑽
以優質美鑽聞名的De Beers Jewellers自即日起至5月8日在De Beers 台北101精品店「Natural Works of Art」高級珠寶展，呈現一系列70件總價約13億的頂級鑽石珠寶，包含頂尖的白鑽和極為稀有的彩鑽，向大自然令人驚嘆的鬼斧神工致敬。展出最高價的作品為一枚採用祖母綠式切割的26.07克拉鑽石，搭配經典的DB Classic戒台，訂價約1.5億元。其他亮點還有De Beers於波札那、納米比亞、南非和加拿大自有的礦區開採而出、品質卓越的The 1888 Masterpiece Diamonds天然美鑽。
展區以土、水、火、空氣（天空）四大自然元素為主軸，回歸De Beers Jewellers的珠寶設計泉源。除了最高價的作品26.07克拉鑽石採用祖母綠式切割，這種工藝技術上深具挑戰性的切割，也出現在另一件焦點作品Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石戒指上：這枚重10.65克拉的祖母綠式切割白鑽採自De Beers位於波札那的鑽礦，其鑽石原石重達121.87克拉。
Ellesmere Treasure以最能呈現鑽石純淨無瑕之美的祖母綠切割，讓鑽石的通透呼應冰川湖泊的純淨之美，歌頌加拿大北極地區埃爾斯米爾島 （Ellesmere Island）的原始冰雪美景。這枚主鑽除了鑲嵌於更能凸顯主鑽之美的密釘微鑲圓形明亮式鑽石戒環， De Beers更特別訂製打造了一款與其搭配的可拆卸式「皇冠式套裝戒指」，可將優雅的單鑽戒指轉變成活潑奪目的的雞尾酒戒指，因應現代女性多面而豐富的生活型態。
被認為深具投資價值的彩鑽也是許多珠寶藏家鑑賞的重點。此次提供一枚0.62克拉枕形切割內部無瑕艷彩藍鑽，以及另一枚切割為橢圓形的3.08克拉帶粉紅色的紫鑽，兩者均於周圍採用De Beers 經典的Aura設計，以密釘鑲白鑽構成的光環烘托罕見的飽和度。此次還有一顆1.13克拉的枕形切割深彩紫粉鑽，迷人的亮度和色彩飽和度，則採用開放式的V形鑲座，讓最大程度的光線通過主鑽，並鑲於飾有三排密釘微鑲白鑽的戒環之上，從各種可能的角度捕捉光線，彰顯其閃耀光芒。
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