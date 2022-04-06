春大直「主廚市場」4/13開門！10品牌顛覆餐食界線

台北大直商圈的「主廚市場CHEF MARKET」即將於4/13開門，強調顛覆餐食的界線，是專為都市人打造的「食髦」的市場。今日開放媒體初體驗，確實彷若走進都市中的桃花源，25米窗花造景、挑高的透視空間、盎然的苔蘚牆，讓人進門就有種「心靈充電感」

主廚市場CHEF MARKET打造的食尚選物空間，來自10間獨家概念品牌，呼應有機蔬食時尚、零浪費、零碳排概念，實踐共好的想望。其中，疫情創造的交流距離也被打破，場域內採開放吧檯，讓主廚們可以走進人群、分享獨家的私藏美味。

多年旅外的春大直執行長楊國鼎，帶回他從鹿特丹拱廊市場、美國雀兒喜市場觸發的感動，並邀集10家曾在海外生活、返台的創業家，將食材選購、餐飲品嘗、體驗空間相互融合，新鮮直送的食材、頂級的私廚菜餚都能在居家餐食實現。

市場挑高13米，走道寬敞，座位數不到70席，還設有4處拍照區，預計將成為許多時髦都市人記錄與分享生活感受的一隅。這裡除可品嘗主廚嚴選食材，價格也相對平易近人，例如「Unpackaged」秉持新鮮入口、少量客製化食材裸賣；「Woolloomooloo Yakka」精選食材用料無私公開；SAKEMARU」擁有上百種日本在地私釀清酒；全台首店的「和牛研究室」和「閤豐本舖」，則將過去只能在星級餐廳或飯店才能嘗到美食，所用的頂級食材直接提供消費者選購。

主廚市場CHEF MARKET除了嚴選食材外，也鼓勵顧客跨店自由混搭餐食，例如在「瞞著爹」立吞店享受招牌散壽司的同時，也可以點一杯「Taipei wine co.」的頂級酒藏，或是來一碗「POKE Lee classic」的夏威夷漁夫料理後，佐「SUN BERNO」肉桂烤餅作為餐後甜點。

主廚市場CHEF MARKET將於4/13開幕，同步舉辦明星商品特賣，包括SAKEMARU「日本酒福袋」3,980元，每日限量5袋。POKE Lee classic海鮮同捆包880元，每日限量20份。閤豐本舖胭脂蝦仁360元/包，每日限量10包。和牛研究室「和牛珠寶盒下午茶」1,280元，每日限量10份(採線上預約)等。